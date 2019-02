Mercenarii Wagner, pe toate fronturile: Mutaţi în funcţie de interesele Moscovei

Într-un limbaj simplu şi fără explicaţii, oficialii de la Moscova resping la unison orice legătură între instituţiile statului rus şi mercenarii din Wagner. Totuşi, această poziţie, susţinută cu încăpăţânare, este contrazisă de evidenţele din diverse zone fierbinţi ale Terrei.

Maduro, noul protejat al Wagner

Wagner are un nou client de protejat în folosul Kremlinului, şi anume pe preşedintele socialist venezuelean Nicolas Maduro, puternic contestat în stradă şi pe scena internaţională. Potrivit unor surse citate de agenţia de presă Reuters, circa 400 de angajaţi ai acestei companii militare private se află acum la Caracas, capitala Venezuelei, pentru a-l ţine în siguranţă pe urmaşul lui Hugo Chavez, mort în martie 2013. Este un client valoros, atât financiar, cât şi geopolitic.

Întrebat în legătură cu prezenţa Wagner în teritoriul venezuelean, purtătorul de cuvânt al Kremlinul a spus că nu deţine această informaţie. Este un răspuns deloc surprinzător, deoarece diplomaţia rusă din era Putin urmează cu fidelitate o tradiţie a negării instituită de Andrei Gromîko, longevivul ministru sovietic de Externe (1957 - 1985) rămas în istorie ca „Mister Niet“ („Domnul Nu“).

Însă un jurnalist şi activist rus confirmă sursele Reuters, cu detalii despre traseul parcurs de cei 400 de paramilitari până la Caracas. Ei au zburat pe 19 ianuarie de la Moscova în direcţia Dakar (Senegal), iar de acolo au plecat două zile mai târziu la Asuncion (Paraguay). Au ajuns pe 23 ianuarie la Havana (Cuba), apoi la Caracas. Tot în acea zi, Juan Guaido, liderul opoziţiei venezuelene, se autoproclama drept preşedinte interimar, un act recunoscut imediat de Statele Unite.

În timp ce Rusia insistă oficial pentru soluţionarea crizei venezuelene în marja legii, dă de înţeles totodată că nu exclude opţiunea militară. Implantarea Wagner în această ţară din nordul Americii de Sud este un avertisment clar la adresa adversarilor lui Maduro.

Manifestaţie în Venezuela

Deşi se prezintă o companie militară privată, Wagner arată mai degrabă ca o piesă de şah a Kremlinului. De cinci ani încoace, mercenarii ei sunt purtaţi, într-o discreţie totală, dintr-un loc în altul din diferite raţiuni: geopolitice, militare, comerciale şi chiar pentru treburi murdare.

În 2014, participă la ruperea Crimeei de Ucraina şi anexarea acestei peninsule de la Marea Neagră la Rusia, apoi la destabilizarea regiunilor Doneţk şi Lugansk, prin susţinerea rebelilor proruşi aflaţi în faţa autorităţilor de la Kiev.

Un an mai târziu, sunt reperaţi în Siria luptând de partea regimului Bashar al-Assad, un aliat al Moscovei.

În 2017, se infiltrează tocmai în Republica Centrafricană, în afara zonei de influenţă a Rusiei. Circa 160 de „instructori civili“ ajută la formarea armatei acestei ţări, dar şi la păzirea minelor de diamante şi de aur.

Mai sunt prezenţi în Libia, alături de forţele mareşalului Khalifa Haftar, sprijinit de statul rus, şi în Sudan, servind autorităţile şi având grijă de mine de aur.

O companie apărată de Putin

Opacitatea domeneşte în jurul acestei companii. În contextul apariţiei veştii despre misiunea din Venezuela, The Bell aduce noi informaţii despre începuturile ei. Potrivit The Bell, ideea înfiinţării unei companii militare private datează în Statul Major al Armatei Ruse din vara lui 2010, la sugestia lui Eeben Barlow, un cunoscut actor din domeniu. Primii paşi concreţi au fost făcuţi în 2013. În acel an, Dmitri Utkin, un general locotenent din forţele speciale ale GRU (Direcţia Principală de Informaţii a Statului Major Rus), îşi dădea demisia. Un an mai târziu, fonda, cel puţin cu numele, compania Wagner, cu sediul social în Argentina. Numele ei ar proveni de la compozitorul preferat al fostului membru GRU, Richard Wagner. Utkin, un simpatizant al Germaniei lui Hitler decorat ca erou de Putin în 2016, este considerat drept omul responsabil de conducerea operaţională a companiei, stabilind antrenamentele şi misiunile externe.

Dmitri Utkin (primul din stânga), la un banchet organizat de Kremlin în onoarea eroilor Rusiei FOTO RBC

Adevăratul proprietar este menţionat Evgheni Prigojin, un fost gangster condamnat la închisoare pe vremea Uniunii Sovietice şi cunoscut din 2001 ca „Bucătarul lui Putin“. Prigojin se află în vizorul procurorului special Robert Mueller, care anchetează modul în care ruşii au interferat în scrutinul prezidenţial american din noiembrie 2016. Pe lângă Wagner, el este prezentat ca fondatorul Agenţiei de Cercetare pe Internet, fabrica de troli care a lovit în opozanţii interni ai Kremlinului, apoi în subminarea celor externi, cum ar fi democrata Hillary Clinton în campania electorală din 2016 din Statele Unite. Prigojin neagă orice legătură cu Wagner. Însă a fost văzut în vara anului trecut la o întâlnire cu lideri centrafricani, dar şi în compania lui Haftar.

Evgheni Prigojin servindu-l pe Vladimir Putin

Chestionat acum o lună şi ceva pe tema activităţii Wagner, Vladimir Putin a apărat dreptul companiilor militare private de a desfăşura misiuni în acord cu legea.

„Au dreptul de a munci şi de a-şi apăra interesele comerciale în cele patru colţuri ale lumii“, a spus liderul de la Kremlin.

Misiunea din Venezuela se anunţă a fi una dificilă, şi anume să salveze cele 17 miliarde de dolari investite de Kremlin în Maduro.

