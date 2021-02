Cutremur de magnitudinea 5,4 în Iran: Sute de case distruse în aproape 80 de localităţi VIDEO

Cutremurul a avut loc la ora locală 22.05 (20.35, ora României), la o adâncime de 10 kilometri, în apropiere de oraşul Sisakht, într-o regiune muntoasă, potrivit USGS.

Seismul s-a soldat cu „32 de răniţi, între care doi grav” şi a „cauzat multe pagube unor clădiri, infrastructuri şi case locuite”, potrivit Irna.

Potrivit unui bilanţ iniţial, „78 de sate au fost grav afectate, iar sute de case au fost complet distruse. Amploarea cutremurului a fost atât de mare, încât oamenii nu s-au mai întors în case” pe timpul nopţii, de frica unor replici, potrivit aceleiaşi surse.

Agenţia seismologică iraniană a măsurat o magnitudine de 5,6.

