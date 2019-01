Ieri, Preşedintele Trump a dat un semnal realmente foarte grav deoarece vine să confirme exact acest tip de scenariu-catastrofă şi, în acelaşi timp, arată că se adânceşte starea de conflict politic deschis între SUA şi Turcia.

În mod concret, Donald Trump ameninţă că va „devasta economic Turcia în cazul în care-i va ataca pe kurzi“, cerând stabilirea unei zone de securitate, zonă tampon de 30 km, dar fără a preciza locaţia exactă a acesteia.

Termenul folosit, „devastare economică“, este, în sine, totalmente neobişnuit la acest nivel, fiind folosit în diplomaţie ca ameninţare directă şi fără echivoc înaintea declanşării unei operaţiuni coercitive împotriva unei ţări inamice. Turcia este însă un stat membru NATO, unul dintre cei mai importanţi aliaţi tradiţionali de până acum ai Statelor Unite.

Starting the long overdue pullout from Syria while hitting the little remaining ISIS territorial caliphate hard, and from many directions. Will attack again from existing nearby base if it reforms. Will devastate Turkey economically if they hit Kurds. Create 20 mile safe zone....

Semnalul american de acum este însă că, pentru a-i apăra pe kurzi, Trump poate ordona o operaţiune coordonată de sufocare economică a aliatului turc, rupând astfel toate regulile scrise şi protocoalele nescrise de funcţionare a Alianţei şi comportamentului între parteneri pentru evitarea escaladării conflictelor. Este vorba despre mecanisme foarte importante şi profunde puse la punct cu greu, timp de decenii, tocmai pentru a garanta funcţionarea Alianţei nu numai pe vreme frumoasă, ci şi în cazul apariţiei unor fricţiuni care nu trebuiau niciodată nici să ajungă să fie vizibile sau, în ultimă instanţă, era obligatoriu să fie rezolvate prin aceste protocoale de cooperare pentru supravieţuire reciprocă. Mesajul lui Trump spune oare că totul poate fi schimbat?

Da, zic turcii, apreciind că preşedintele american a făcut „o eroare fatală“. Şi iată ce spune Ibrahim Kalin, purtătorul de cuvânt al Preşedintelui Erdogan:

„Domnule @realDonaldTrump, teroriştii nu vă pot fi parteneri şi aliaţi. Turcia se aşteaptă ca SUA să onoreze parteneriatul nostru strategic şi nu vrem ca acesta să fie umbrit de propaganda teroristă. Nu există nici o diferenţă între DAESH, PKK, PYD şi YPG. Vom continua să luptăm împotriva tuturor.“

Mr @realDonaldTrump Terrorists can’t be your partners & allies. Turkey expects the US to honor our strategic partnership and doesn’t want it to be shadowed by terrorist propaganda.

There is no difference between DAESH, PKK, PYD and YPG. We will continue to fight against them all. https://t.co/Yyzgyp9RQ4