Criza genarată de blocarea Canalului Suez se resimte şi în România. Penuria de containere la nivel global se adânceşte şi scumpeşte mărfurile

Suspendarea traficului prin Canalul Suez a adâncit problemele pentru liniile de transport maritim care se confruntau deja cu perturbări şi întârzieri în furnizarea de bunuri cu amănuntul către consumatori, au declarat surse din sistemul de transport maritim. Companiile de transport maritim cu containere care transportă mărfuri cu amănuntul, de la telefoane mobile şi mărfuri de designer până la banane, se luptă de luni de zile cu întreruperile cauzate de pandemia de coronavirus şi cu o creştere a cererii de bunuri cu amănuntul, care a generat blocaje logistice în întreaga lume.

În cea mai recentă provocare, mai mult de 30 de nave de tip container nu pot naviga după ce nava Ever Given, lungă de 400 de metri, a eşuat în Canalul Suez, blocând tranzitul. Se încearcă repunerea navei pe linia de plutire, dar reprezentanţii uneia dintre companiile implicate în aceste tentative au spus că ar putea dura câteva săptămâni. „Cu lanţurile de aprovizionare deja sub presiune, o navă mare de containere a blocat literalmente una dintre rutele majore ale comerţului mondial”, a declarat Joanna Konings, economist la ING.

„Pe măsură ce Autoritatea Canalului Suez lucrează pentru a elibera canalul, traficul se acumulează şi livrările lipsă vor perturba lanţurile de aprovizionare„. MSC din Elveţia, a doua linie de transport maritim cu containere din lume, a anunţat că toţi transportatorii majori de containere au fost afectaţi de blocajul din Canalul Suez. „În calitate de utilizator frecvent al canalului, MSC monitorizează foarte atent situaţia pentru actualizări în cazul în care ar fi necesare planuri de urgenţă ale flotei sau ale reţelei de servicii şi pentru a vedea cum poate fi afectată circulaţia containerelor pe o piaţă deja dificilă„, se afirmă în comunicatul companiei.

„Clienţii MSC cu mărfuri care urmează să tranziteze canalul în zilele următoare ar trebui să fie pregătiţi pentru potenţiale modificări ale programului„. Sursele comerciale şi de transport maritim au declarat că, în funcţie de durata de întrerupere a navigaţiei prin Canalul Suez, transportul mărfurilor de la producătorii din Asia la cumpărătorii din Europa ar putea fi afectat în continuare. Leon Willems, purtătorul de cuvânt al Portului Rotterdam, cea mai mare poartă de acces din Europa, a declarat că cererea de logistică depăşea deja capacitatea înainte de incidentul de la Suez.

„Fiecare port din vestul Europei va resimţi acest lucru. Acum suntem de 48 de ore în această situaţie şi sperăm atât pentru companii, cât şi pentru consumatori, că va fi rezolvată în curând„, a spus dl Willems. „Când aceste nave vor ajunge în Europa, vor exista inevitabil timpi de aşteptare mai lungi„, a spus el. „Avem mult spaţiu, dar nu avem un număr nelimitat de docuri şi macarale pentru a descărca aceste bunuri”.

Criză de containere în Portul Constanţa

O navă care ar fi trebuit să ajungă în Portul Constanţa sâmbătă a anunţat autorităţile române că nu mai poate veni în ţară din cauza blocajului din Canalul Suez. Nava deserveşte una dintre cele 14 linii regulate de transport containere care ajung în Portul Constanţa, poartă comercială prin care bunuri de miliarde de euro din Asia ajung în ţara noastră.

România, prin portul Constanţa, este una dintre ţările care este direct afectată de această criză. 14 linii regulate de transport containere ce trec prin Canalul Suez au ca destinaţie Portul Constanţa, printre bunurile aduse pe apă în ţară numărându-se autoturisme, materiale electrice, haine, încălţăminte sau produse din metal.

Primul vas care a anunţat deja autorităţile române că nu mai poate ajunge la destinaţie este Contship Jet, care avea ca rută Pireu – Istanbul – Constanţa.

Nava a anunţat vineri Administraţia Porturilor Maritime SA Constanţa că nu mai poate ajunge la ţărmul românesc al Mării Negre din cauza blocajului Canalului Suez.

Contship Jet are pavilion de Liberia şi îşi anunţase iniţial sosirea în Portul Constanţa pentru data de 27 martie, precizează administraţia portuară într-un răspuns remis Europei Liberă.

Reprezentanţii Portului Constanţa se aşteaptă ca situaţia să se înrăutăţească în săptămâna viitoare, în contextul în care specialiştii estimează că blocajul ar putea fi remediat într-o săptămână.

„Preconizăm că în perioada următoare, efectele blocajului din canalul Suez se vor vedea mai clar şi în Portul Constanţa, mai ales la operatorii de containere, ţinând cont că aceasta este ruta de transport cu Extremul Orient, o rută importantă pentru porturile maritime româneşti”, a transmis Europei Libere Administraţia Porturilor Maritime SA Constanţa.

O nouă criză mondială a hârtiei igienice

Suzano SA, cel mai mare producător de celuloză din lume, a declarat că numărul insuficient de containere maritime ar putea crea o nouă criză a stocurilor de hârtie igienică la nivel global, problema fiind alimentată de pandemie şi restricţiile de circulaţie din ultimul an, transmite Bloomberg.

De regulă, compania braziliană operează cu nave de marfă, a căror cerere a crescut constant de-a lungul ultimelor luni, fapt ce ar putea duce la întreruperi ale proceselor de transportare, a declarat CEO-ul Walter Schalka.

Situaţia a luat naştere într-o perioadă când cererea pentru hârtie igienică a crescut tot mai mult pe fondul măsurilor de carantină din ţările afectate de coronavirus.

În prezent, Schalka se teme că problemele de transport s-ar putea multiplica, de vreme ce exporturile firmei nu au reuşit să se încadreze în estimări, iar competiţia pentru navele de marfă devine din ce în ce mai acerbă.

„Toţi jucătorii sud-americani care exportă celuloză s-au confruntat cu aceste riscuri”, spune CEO-ul Suzano.

Brazilia este cel mai mare producător de celuloză din lume şi Suzano reprezintă aproape o treime din aprovizionarea globală cu celuloză din lemn de esenţă tare, folosită la fabricarea hârtiei igienice.

Ruta maritimă ce asigură transportul de bunuri din Asia înspre Europa e închisă de marţi, după ce o navă lungă cât patru terenuri de fotbal a fost deviată de la traseu şi s-a blocat între ţărmuri.

Vasul Ever Given, operat de compania Evergreen Marine, a rămas înţepenit şi blochează accesul navelor care asigură transportul de bunuri dintre Asia şi Europa. Situaţia îi îngrijorează pe economişti cu privire la o eventuală creştere a preţurilor alimentelor sau a altor bunuri de consum.

Totul depinde de durata crizei, cele mai optimiste estimări fiind că, la mijlocul săptămânii viitoare, canalul ar putea fi deblocat.

O analiză a Lloyd’s List, citată de BBC, estimează pierderile zilnice la 9,6 miliarde de dolari în perioada de blocaj a Canalului Suez. 12% din comerţul total de pe Glob trece prin acel loc, mai notează sursa citată.

Blocarea Ever Given a dus la apariţia unor cozi imense în preajma Canalului Suez, unele nave aşteptând în Marea Mediterană, altele în Marea Roşie. Unele vase conţin petrol, altele haine, mobilă, sau componente auto.

„Am auzit rapoarte că unele companii de transport maritim încep să-şi trimită navele să înconjoare vârful sudic al Africii, Capul Bunei Speranţe, chiar dacă asta înseamnă o distanţă mai mare de 3.500 de mile şi 12 zile de călătorie”, a precizat pentru BBC Guy Platten, secretarul general al Camerei Internaţionale de Expediţie din Marea Britanie.

Platten a adăugat că vor exista „unele efecte majore asupra lanţului de aprovizionare”, explicând preţurile vor fi suportate în cele din urmă de consumatori.

„Întârzierile pot duce la creşterea costurilor, adăugându-se la presiunea inflaţionistă deja răspândită asupra lanţurilor de aprovizionare”, a spus Chris Rogers, analist comercial principal pentru Panjiva S&P Global Market Intelligence.

New York Times notează că dacă blocajul din Canalul Suez ar dura două săptămâni, asta ar însemna că un sfert din containerele care în mod normal ar trebui să ajungă în porturile europene nu vor mai ajunge la destinaţie.

Trei sferturi din toate navele portacontainere care călătoresc din Asia în Europa au ajuns cu întârziere în februarie, potrivit Sea-Intelligence, o companie de cercetare din Copenhaga. Chiar şi câteva zile de întrerupere în Suez ar putea agrava această situaţie.