Casa liderului politic al Hamas în Gaza, distrusă în urma unui atac israelian VIDEO

Armata „a atacat domiciliul lui Yahya Sinwar şi al fratelui său, un militant terorist”, a scris instituţia militară pe Twitter, unde a publicat un videoclip în care se vede casa spulberată într-un nor de praf.

Martori din apropiere au confirmat pentru AFP că un atac a avut loc la domiciliul lui Sinwar.

În martie, el a fost reales în fruntea biroului politic al Hamas din Fâşia Gaza, enclava palestiniană de două milioane de locuitori controlată de mişcarea islamistă şi aflată sub blocadă israeliană din 2007.

Încarcerat mai mult de 20 de ani de Israel şi eliberat printr-un schimb de prizonieri, Yahya Sinwar a fost ales în această funcţie în februarie 2017.

In response to continuous rocket fire at Israeli territory, over the last 24 hours, IAF fighter jets and aircraft struck over 90 Hamas and Islamic Jihad terror targets throughout the Gaza Strip. pic.twitter.com/PZwn152FWH