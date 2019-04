Alegeri Israel: Benjamin Netanyahu vs Benny Gantz

Pe urmele istoriei

Netanyahu urmăreşte să câştige al patrulea său mandat consecutiv şi al cincilea în total, incluzând unul mai timpuriu din anii ’90. Cu o nouă victorie, Netanyahu şi-ar câştiga locul în istorie în cursul acestui an, ca cel mai longeviv prim-ministru, depăşindu-l pe părintele fondator al Israelului, David Ben-Gurion. Însă are de-a face cu o opoziţie puternică din partea fostului şef al Statului Major al Armatei israeliene, Benny Gantz, al cărui nou partid Albastru şi Alb vrea să înlocuiască partidul Likud al lui Netanyahu.

„Corupţie” versus „lipsă de experienţă”

Campania electorală de trei luni s-a concentrat mult mai mult pe personalităţi, în loc de probleme. Netanyahu a încercat să-l portretizeze pe oponentul său ca fiind slab şi neexperimentat. Gantz a încercat să câştige de pe urma unei serii de investigaţii legate de corupţie, care-l privesc pe premierul israelian. Procurorul general a recomandat ca Netanyahu să fie acuzat de mită şi abuz de încredere.

Gamă largă de partide

Toate cele 120 de locuri din Knesset-Parlamentul israelian-sunt în joc. Peste 40 de partide vor concura la alegeri, inclusiv formaţiuni mari, partide religioase ultraortodoxe, facţiuni arabe şi mişcări marginale precum partidele Piratul şi Pur şi simplu iubire.

Este de aşteptat ca doar câteva să câştige 3,25 la sută din voturi, procent necesar pentru a câştiga numărul minim de patru locuri în parlament. Ultimul Knesset a fost constituit din 10 partide.

Prezenţă ridicată la vot

Alegerile israeliene au, în general, o prezenţă mare la vot. Ziua alegerilor este sărbătoare naţională, măsură ce are scopul de a încuraja participarea la scrutin. Ultimele alegeri, din 2015, au avut o prezenţă la vot de 72 la sută, cel mai mare procent din 1999 până astăzi, dar sub media de 77 la sută de când Israelul a mers pentru prima dată la vot-în 1949, la un an după independenţă.

Votanţii arabi, care reprezintă 20 la sută din electorat, ameninţă că vor boicota alegerile, acuzându-l pe Netanyahu că incită la violenţă împotriva lor. Acest lucru ar putea avea efectul neintenţionat de a-l ajuta pe premierul Netanyahu să câştige un nou mandat.

Interdependenţă

Niciun partid israelian nu a câştigat vreodată cu o majoritate categorică, lucru ce forţează partidele mai mari să formeze blocuri cu aliaţi mai mici.

După alegeri, preşedintele Israelului se va întâlni cu liderii partidelor şi va alege formaţiunea pe care o consideră cea mai capabilă să formeze o coaliţie. Acel partid, de obicei, dar nu întotdeauna, cel mai mare, are ulterior la dispoziţie patru săptămâni pentru formarea unei coaliţii. Un nou guvern va primi un mandat de patru ani, dar neînţelegerile dintre partidele coaliţiei duc deseori la alegeri anticipate.

Dacă niciun bloc de dreapta sau de stânga nu va putea forma o coaliţie, Israelul s-ar putea confrunta cu perspectiva unui al doilea scrutin în noiembrie.

