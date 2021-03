Ţara care trece printr-o „epidemie majoră” de COVID-19, deşi în vară avea zero cazuri de îmbolnăvire

Camerele de gardă sunt pline şi personalul medical se înfectează pe fondul unui sistem sanitar deja fragil în Papua Guinee, o naţiune lovită de pandemie în ultima lună şi jumătate, dar în care există şi scepticism cu privire la COVID-19, relatează New York Times.

Ţara insulară are una din cele mai mari rate de pozitivare din lume - circa 70% din pacienţii simptomatici sunt confirmaţi pozitiv la coronavirus. Ţara are un bilanţ de 39 de decese, doar că ultimele 30 au avut loc în ultima lună şi jumătate. Numărul de îmbolnăviri a depăşit 4.100 după ce în iunie ajunsese la zero. Totuşii se presupune că mult mai mulţi oameni sunt deja infectaţi.

Impactul asupra personalului medical a fost în special sever, mai ales la cel mai mare spital din ţară situat în capitala Port Moresby (circa 380.000 de locuitori), unde s-au infectat circa 10% din lucrătorii medicali.

„Frica noastră e este că vom umple aceste paturi şi apoi nu vom avea unde să mai tratăm pacienţi cu COVID-19. Suntem obosiţi, epuizaţi şi uzaţi”, spune medicul de urgenţă Mangu Kendino, directorul Comitetul pentru COVID-19 de la Spitalul Genrela din Port Moresby.

La un an de la pandemie, ţările din întreaga lume îşi vaccinează populaţia şi întră într-o nouă etapă în care speră să îşi poată deschide şcolile, restaurantele şi birourile.

După ce a evitat o epidemie severă timp de mai multe luni, Papua Noua Guinee se confruntă cu scene îngrozitoare în spitale nu departe de cele din Lombardia la începutul pandemei. Unii

Rob Mitchell, un doctor de urgenţe spcializat în triajul pacienţilor din Pacific spune: „E o provocare să aibă acces la îngrijire şi în mod normal. Mă tem că numărul curent de cazuri este dfoar vârful aisbergului”.

Nu este clar de ce ţara este lovită tocmai acum - populaţia sa este una tânără, ceea ce i-a determinat pe experţi să speculeze că virusul a circulat mult timp, numai că cele mai multe infecţii au fost asimptomatice, uşoare sau au fost trecute cu vederea. Alţii sunt însă de părere că acest val de infecţii ar putea fi rezultatul apatiei publice în privinţa portului măştii şi a respectării distanţării sociale.

Directorul Institutului PNG de Cercetare medicală, William Pomat, a explicat că la momentul în care OMS a decretat pandemie, ţara a intrat în carantină, guvernul reacţionând rapid. Doar că de la sfârşitul anului mulţi oameni au devenit foarte pasivi şi n-au mai respectat măsuri sanitare, ca la început.

„ La multe din lucrurile pe care trebuia să le facem am renunţat, nu le-am mai făcut”. a spus el.

În capitala Port Moresby, stadioanele au fost convetite în spitale temporare după ce spitalele şi-au atins capacitatea.

„Centrul COVID din Port Moresby este plin. spitalul nostru temporar este aproape plin”, spune Gary Nou, un medic de urgenţă care consiliazăguvernul în coordonarea luptei de combatere a pandemiei.

Îmbrăcaţi în costume de protecţie doctorii lucrează în condiţii de mare umiditate încercând să-şi ţină pacienţii hidrataţi şi feriţi de căldură.

La un alt mare spital din apropiere, unele secţii au fost transformate pentru a găzdui pacienţii cu COVID-19, dar medicii spun că rămân îngrijoraţi că tot nu vor fi suficiente paturi. Medicii şi asistenţii medicali trebuie să-şi extindă schimburile pentru a-şi înlocui colegii infectaţi. Peste 120 de membri ai personalului au fost confirmaţi pozitiv la coronavirus, a spus o purtătoare de cuvânt a spitalului, adăugând că numărul lor creşte zilnic.

Ca răspuns, Australia a donat 8.000 de doze de vaccin AstraZeneca, precum şi echipamente de protecţie şi ventilatoare. De asemenea, a trimis o echipă de medici în ţară.

Temându-se de răspândirea virusului, autorităţile australiene au intensificat eforturile de vaccinare a populaţiei din Insulele Strâmtorii Torres, un arhipelag care se învecinează cu nordul Australiei şi cu Papua Noua Guinee. Majoritatea insulelor fac parte din statul australian Queensland.

„Sunt familia noastră. Sunt prietenii noştri. Sunt vecinii noştri. Sunt partenerii noştri ”, a declarat săptămâna trecută Scott Morrison, primul ministru australian. „Acest lucru este în interesul Australiei şi este în interesul regiunii noastre.”

Papua Noua Guinee ar urma să primească 588.000 doze de vaccin anti-COVID-19 prin COVAX până în iunie. Livrările pentru ţările în curs de dezvoltare au început luna trecută.