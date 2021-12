50 de ani de EAU. Expo Dubai 2020: Viitorul e acum

Despre viitor este vorba, la fiecare pas, în spaţiul expoziţional creat în timp record în mijlocul dunelor, în emiratul Dubai, la 50 de kilometri de Dubai International Airport.

Expo 2020 poate fi considerată chiar asta, un oraş al viitorului, sub forma unei flori cu trei petale (după cele trei teme majore ale expoziţiei: Mobilitate, Oportunitate, Sustenabilitate), care se întâlnesc în centru, în cupola impresionantă pe care o reprezintă Piaţa Al Wasl; Al Wasl, după numele istoric al Dubaiului, care înseamnă conectivitate/legătură. Căci Dubaiul aspiră să fie chiar asta: miezul lumii. Şi, date fiind investiţiile şi schimbările uriaşe ale peisajului urban din ultimele decenii, Dubaiul e chiar miezul turistic al lumii; şi intenţionează să rămână aşa. Iar Expo 2020 face parte din aceeaşi strategie pe termen lung a emiratului de a rămâne relevant pe piaţa de servicii turistice. Un lucru e cert: până la 31 martie anul viitor, când se închide Expoziţia Mondială, ochii lumii

întregi sunt pe Dubai.

Expo 2020, vedere de la înălţime. În centrul imaginii, ca o cupolă, Al Wasl Plaza

Toate drumurile duc la Expo

Expo 2020 Dubai e legată prin numeroase fire de oraşul în sine, de emiratele înconjurătoare – de lume cu totul. Compania aeriană flydubai oferă la fiecare bilet de avion cumpărat o intrare de o zi la Expo, autostrăzi cu multe benzi ajung aici, o linie de metrou a fost prelungită până la Expo, numeroasele companii din emirat îşi trimit angajaţii la Expo.

Ceea ce vei găsi aici întrece toate aşteptările: 192 de pavilioane de ţări, 266 de puncte de atracţie în total, întinse pe 4,38 kilometri pătraţi.

Cât ne-ar lua să vedem totul? S-a făcut calculul. Vreo şase săptămâni. Dar ce om obişnuit are atâta timp la dispoziţie? Înţelegem dilema – şi vă spunem, pe repede înainte, ce n-ar trebui să rataţi, dacă ajungeţi la Expo. Restul, descoperiţi la faţa locului.

Călătorie în jurul lumii

Ce să vedeţi mai întâi? Pavilioanele tematice. Sunt trei la număr (Pavilionul Mobilităţii, zis şi Alif, după prima literă a alfabetului arab; Pavilionul Oportunităţii; Pavilionul Sustenabilităţii, Terra, care arată ca o navă impresionantă din „Star Trek”, din „Star Wars”). Fiecare, o realizare arhitectonică în sine, ascunde înăuntru obiective dintre cele mai atrăgătoare şi dătătoare de emoţii. În Pavilionul Mobilităţii găsiţi, de pildă, cel mai încăpător lift din lume, care poate găzdui mai mult de 160 de persoane în acelaşi timp; figuri uriaşe realizate de creatorii personajelor din peliculele „Avatar”, „Godzilla”; cel mai mare glob de proiecţie din lume.

Treceţi apoi, în mod obligatoriu, pe la Pavilionul Spaniei, care a adus la Dubai – în premieră mondială – o capsulă hyperloop: Zeleros Z01. Ce e aceasta? Mijlocul de transport al viitorului: cel mai rapid sistem de transport terestru din lume pentru deplasări interurbane complet electrice şi automate; capsulele hyperloop se deplasează levitând la viteze uriaşe (1.000 km/h) în interiorul unei reţele de tuneluri de joasă presiune. Emisii directe: zero. Şi a mai venit cu ceva Spania: cu „bosque de la inteligencia”: o pădure artificială, printată în întregime 3D, dar capabilă să producă oxigen. E posibil? Sigur că da!

Terra, Pavilionul Sustenabilităţii

Germania a venit la Expo 2020 cu o universitate pentru viitor (Campus Germania), cu doar trei materii de studiu, energie, oraşele viitorului, biodiversitate, dar şi cu 100.000 de idei de sustenabilitate de la universităţi şi cercetători de pe teritoriul ţării. Iar Cehia e, fără îndoială, una dintre vedetele expoziţiei universale, căci expune în miezul deşertului un sistem revoluţionar de obţinere a apei din aer, folosind energia solară. Pe scurt: aerul devine apă şi apa transformă deşertul într-o grădină înfloritoare. Pare scenariu de roman SF? E sistemul S.A.W.E.R. (Solar-Air-Water-Earth-Resources), care face ca Jiří František Potužník, comisarul general ceh, să fie intervievat zilnic de posturi locale şi internaţionale de televiziune.

O ţintă de neratat e şi pavilionul ţării-gazdă, Emiratele Arabe Unite: pavilionul-visătorilor-care-transformă-visurile-în-realitate, de un alb imaculat, cel mai întins pavilion de ţară al Expo, conceput – sub forma unui şoim, pasărea deşertului, care protejează sub aripile sale o perlă – de faimosul arhitect al lumii, Santiago Calatrava. Pavilionul Regatului Arabiei Saudite nu se lasă nici el mai prejos: e al doilea pavilion ca întindere al expoziţiei, iar în faţa sa cozile sunt întotdeauna uriaşe.

Şi nu plecaţi de la Expo 2020 înainte de lăsarea serii, căci atunci începe să bată inima expoziţiei: cupola Al Wasl se transformă în cel mai întins spaţiu de proiecţie din lume, adus la viaţă de 252 de proiectoare cu laser. În Al Wasl Plaza te simţi în fiecare seară ca de Revelion: rachete care pleacă pe Marte, stele, staţii spaţiale, astronauţi. Dar şi culori peste culori, flori care se deschid, oceanele lumii şi peştii lor... Orice se poate proiecta în această sferă magică, care te ţine într-o mirare continuă zeci şi zeci de minute, şi care va rămâne pe loc la finalul Expoziţiei Mondiale, asemenea Turnului Eiffel, în 1889, la Paris. Pleci de acolo tulburat, fericit – iar un agent de pază va şti să-ţi facă cea mai potrivită urare: „Come again at Expo! We love you!”.