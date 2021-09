Zece morţi într-un incendiu de proporţii dintr-un spital Covid din Macedonia de Nord. Bilanţul răniţilor ar putea creşte

„Un accident teribil a avut loc la Tetovo care s-a soldat cu pierderea multor vieţi. Până în prezent zece persoane au fost confirmate decedate, dar acest număr ar putea creşte”, a scris Venko Filipce pe Twitter.

Incendiul a fost anunţat în jurul orei 19:00 şi pompierii au reuşit să-l stingă în 45 de minute. Spitalul, o structură modulară, a fost construit anul trecut pentru tratarea pacienţilor cu COVID -19, potrivit Digi24.

„Este o zi foarte tristă”, a scris el pe Twitter, adăugând că mai mulţi pacienţi au fost transportaţi de urgenţă la un spital din capitala Skopje. „Medicii luptă pentru vieţile celor răniţi”, a mai spus Filipce.

Prim-ministrul Zoran Zaev a declarat că incendiul a fost cauzat de o explozie şi că o anchetă e în derulare.

„Este un eveniment cu adevărat tragic”, a transmis într-un comunicat publicat pe Facebook. „Cauza focului va fi determinată”.

Nu este clar câţi pacienţi erau trataţi în centrul din Tetovo. Unitatea a fost construită anul trecut pentru a îngriji bolnavii de Covid-19 cu forme grave ale bolii.

Macedonia de Nord, cu o populaţie de aproximativ 2 milioane de locuitori, a raportat de la începutul pandemiei mai mult de 180.000 de cazuri de Covid-19 şi 6.153 de decese asociate, potrivit datelor Universităţii Johns Hopkins.

