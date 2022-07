Ultimele imagini cu cel mai mare avion din lume înainte de a fi distrus. Ruşii l-au filmat când au ocupat aeroportul din Hostomel VIDEO

Informaţiile privind starea avionului erau neclare şi nu se ştia cu exactitate dacă a fost distrus în urma atacului trupelor ruseşti. În imagini se poate observa cum arăta aparatul de zbor, care a ars în data de 4 martie, în urma luptelor care s-au purtat pe aeroport.

Video from a Russian serviceman at the Antonov Airport from February before the An-225 was destroyed. https://t.co/ole7vO4FBs pic.twitter.com/4uPRrEwo9k