Ucraina: Prima navă încărcată cu grâu a plecat din portul Cernomorsk

Nava Sormovsky, sub pavilion Belize, a plecat vineri din portul Cernomorsk, transportând 3.050 tone de grâu, cu destinaţia provincia Tekirdag, nord-vestul Turciei, a precizat Ministerul Apărării din Turcia.

Aceasta este prima livrare de grâu care a plecat pe mare din Ucraina, după invazia rusească din 24 februarie. Înainte de război, Ucraina şi Rusia erau responsabile pentru o treime din exporturile mondiale de grâu.

În prezent, Ucraina are aproximativ 20 de milioane de tone de cereale rămase din recolta de anul trecut, în timp ce recolta din acest an este aşteptată să se ridice tot la aproximativ 20 de milioane de tone.

Tot vineri a plecat şi nava Star Laura, sub pavilionul Insulelor Marshall, din portul ucrainean Pivdennyi, încărcată cu 60.000 de tone de porumb cu destinaţia Iran, a adăugat Ministerul Apărării din Turcia.

🚢The 5⃣th convoy of vessels has left the ports of #Ukraine today, Aug. 12.



🇧🇿SORMOVSKIY 121 has sailed off the port of #Chornomorsk and 🇲🇭STAR LAURA has departed from #Pivdenny.



The two vessels together are loaded with 63 kmt of ag commodities.#FoodIsNotAWeapon pic.twitter.com/I5s6w7OPtX