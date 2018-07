Theresa May susţine că Marea Britanie este pregătită să iasă din UE chiar şi fără un acord

„Uniunea Europeană nu trebuie să aibă nici o îndoială, facem pregătiri pentru lipsa unui acord în timp ce negociem pentru a ajunge la o înţelegere“, a spus May.



Theresa May se află sub presiuni pe plan intern pentru a schimba planul de ieşire din UE. Presiunile sunt exercitate atât de tabăra conservatoare eurosceptică, cât şi de tabăra conservatoare eurofilă.



Guvernul May a fost zguduit săptămâna trecută de o serie de demisii din tabăra euroscepticilor, printre care fostul ministru pentru Brexit David Davis, urmat la scurt timp de fostul ministru de Externe Boris Johnson, notează agenţia de presă Reuters, preluată de Agerpres în pagina electronică.