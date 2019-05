Scenariile Brexitului după demisia Theresei May

O nouă amânare a Brexitului

Numele succesorului Theresei May va fi cunoscut abia peste mai multe săptămâni. El sau ea va vrea, aparent, să negocieze din nou cu UE condiţiile plecării, pentru că Theresa May nu a reuşit să obţină aprobarea planului său al retragerii - în pofida faptului că Bruxellesul afirmă că singurul acord posibil este cel încheiat cu Theresa May.

Pentru a face acest lucru, Regatul Unit ar putea să ceară UE o nouă amânare, cu atât mai mult cu cât nici deputaţii britanici şi nici deputaţii europeni nu doresc o ieşire fără acord.

Regatul Unit a obţinut o amânare până cel mai târziu la 31 octombrie a ieşirii din UE, în contextul în care Brexitul urma să aibă loc la 29 martie. Un ”bilanţ de etapă” al Brexitului este prevăzut la un summit european la sfârşitul lui iunie.

„No deal“

Scenariul temut de mediile economice ar însemna o ieşire fără tranziţie din UE, iar relaţiile între Regatul Unit şi Uniunea Europeană ar fi reglementate atunci de regulile Organizaţiei Internaţionale a Comerţului (OIC), în contextul în care regatul ar ieşi de pe o zi pe alta din piaţa unică şi uniunea vamală.

Succesorul Theresei May - care va fi fără vreo îndoială un ”Brexiter” - ar putea să se pronunţe în favoarea unui Brexit dur, care să permită ţării să încheie propriile acorduri comerciale, aşa cum subliniază adepţii acestei poziţii.

Uniunea şi regatul şi-au intensificat, în ultimele luni, pregătirile în vederea eventualităţii unui ”no deal”, cu atât mai credibil cu cât favoritul activiştilor conservatori la succesiunea lui May la conducerea Partidului Conservator - şi deci a Guvernului - este marele apostol a Brexitului Boris Johnson, fostul ministru de Externe al lui May.

Renunţarea la Brexit

O asemenea răsturnare de situaţie poate avea loc, ipotetic, în cazul unui nou referendum, care să răstoarne rezultatul primei consultări.

Theresa May a sfârşit prin a include această posibilitate în ultimele versiuni ale proiectului său al retragerii din UE, pentru a-i atrage pe eurofili.

Însă ea a provocat astfel furia euroscepticilor din partidul său şi şi-a precipitat căderea.

Iar această opţiune a fost respinsă, deja, de către deputaţi, într-o serie de voturi în Parlament, la jumătatea lui martie, ceea ce face probabilitatea sa foarte scăzută.

