Premierul finlandez, în mijlocul unui scandal referitor la petrecerile la care participă, îşi apără dreptul de a se bucura de timpul liber - VIDEO

Împreună cu câţiva prieteni celebri ai săi, Sanna Marin a petrecut într-o casă privată, înainte de a vizita două baruri, potrivit News.

Într-o înregistrare video, postată în mai multe clipuri pe Instagram Stories, Marin dansează cu exuberanţă împreună cu mai mulţi prieteni, iar în fundal se aud persoane care strigă ceva despre cocaină, dezvăluie ziarul în ediţia de miercuri.

Finland’s Prime Minister @MarinSanna is in the headlines after a video of her partying was leaked today.



She has previously been criticized for attending too many music festivals & spending too much on partying instead of ruling.



The critics say it's not fitting for a PM.