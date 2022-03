Rusia a bombardat regiunea Odesa cu muniţie cu dispersie

„Primul exemplu de muniţie cu dispersie aruncată în aer pe care l-am văzut. Un RBK-500, se pare, în Zatoka, Odesa. Acestea sunt extrem de urâte şi pot arunca sute de submuniţii”, a postat pe Twitter anchetatorul Bellingcat Nick Waters, fost ofiţer britanic, în urma analizei fotografiilor cu atacul aerian asupra Zatoka.

Potrivit Waters, autorităţile locale din Zatoka afirmă, de asemenea, că au recuperat un RBK-250, o altă muniţie cu dispersie aruncată din aer.

