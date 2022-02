Război în Ucraina. Un inginer şi-a sacrificat viaţa aruncând în aer podul pe care se afla pentru a opri tancurile ruseşti

„În această zi grea pentru ţara noastră, în care poporul ucrainean respinge ocupanţii ruşi în toate direcţiile, unul dintre cele mai dificile locuri de pe harta Ucrainei a fost Istmul Crimeei, unde un batalion de puşcaşi marini a întâlnit unul dintre primii inamici.”

Pentru a opri înaintarea tancurilor, s-a decis aruncarea în aer a podului rutier Heniceski. Vitali Volodimirovici Skakun, un inginer al unui batalion separat, s-a oferit voluntar pentru a îndeplini această sarcină.

Podul era minat, dar nu a avut timp să plece. Vitali a transmis că aruncă în aer podul. Imediat s-a auzit o explozie.” a transmis Statul Major al Forţelor Armate ale Ucrainei pe Facebook.

Instituţia a precizat că fapta sa eroică a încetinit semnificativ înaintarea inamicului, ceea ce a permis unităţii să redistribuie şi să organizeze apărarea.

De asemenea, Comandamentul Marinei va solicita Înaltului Comandament să acorde distincţia de stat marinarului Vitali Volodimirovici Skakun.

