Protest la Festivalul de la Cannes. O femeie dezbrăcată a manifestat pe covorul roşu faţă de violurile comise de soldaţii ruşi în Ucraina FOTO VIDEO

Cu trupul pictat în culorile drapelului ucrainean şi cu mesajul „Nu ne mai violaţi”, tânăra a fost scoasă imediat de agenţii de pază.

Aceasta a fost cea mai recentă referire la situaţia dificilă a unei ţări devastate de război al cărei preşedinte a deschis festivalul la începutul acestei săptămâni cu un apel emoţionant la puterea cinematografiei.

Manifestanta a purtat doar lenjerie pătată cu vopsea roşie şi a scandat, în timp ce vedetele din lumea filmului pozau pe covorul roşu. Gestul ei a fost oprit imediat de agenţii de securitate, care au învelit-o într-un sacou şi au scos-o de pe covorul roşu.



FOTO EPA-EFE

Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat recent că în aprilie anchetatorii au primit rapoarte despre „sute de cazuri de viol” în zonele ocupate anterior de trupele ruse, inclusiv agresiuni sexuale asupra minorilor.

Potrivit nypost.com, săptămâna aceasta, autorităţile ucrainene au identificat un soldat rus pe care îl bănuiau că ar fi comis crime de război, inclusiv presupusa implicare în violul în grup al unei tinere fete în timpul ocupării unui sat din afara Kievului. Este departe de primul incident raportat de viol: numeroase acuzaţii de viol au fost ridicate în lunile de la începutul războiului.

Marţi, la ceremonia de deschidere de la Cannes, preşedintele Zelensky, un fost actor, a ţinut un discurs, denunţând războiul Rusiei în Ucraina şi îndemnat lumea cinematografiei să nu tacă.

