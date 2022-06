Piaţa Trafalgar din Londra, evacuată înainte de festivităţile pentru Jubileul Reginei. Presa anunţă că s-ar fi auzit o explozie

„Ofiţerii se află în prezent în Trafalgar Square, unde au evacuat locul. Vă rugăm să nu vă deplasaţi în zonă”, a transmis poliţia.

Un purtător de cuvânt al poliţiei a declarat că s-au efectuat verificări în zonă, care se află la o mică distanţă de locul unde va fi susţinut un concert în faţa Palatului Buckingham. El a spus că se crede că incidentul ar fi implicat un pachet suspect.

Poliţia britanică a precizat că evacuarea civililor s-a făcut după raportarea unui vehicul suspect, dar în urma verificărilor a reieşit că alarma a fost falsă: „Situaţia a fost investigată şi, după ce poliţia a luat măsuri, nu mai există nicio altă problemă. Nu a fost ceva legat de terorism".

#BREAKING: Police responding to incident at Trafalgar Square in central London; area evacuated pic.twitter.com/FA215vb3GI