OMS: Noua tulpină de SARS-CoV-2 „nu este scăpată de sub control“

"Am avut un R0 (rată de reproducere a virusului) mult mai ridicată decât 1,5 în diferite momente ale acestei pandemii şi am stăpânit-o. Această situaţie nu este, în acest sens, scăpată de sub control", a declarat responsabilul cu situaţiile de urgenţă la OMS, Michael Ryan, în conferinţa de presă.

Noua variantă de virus, pe care cercetătorii britanici au numit-o “VUI - 202012/01”, include o mutaţie în regiunea genomului viral care codifică proteina cu ţepi. În teorie, aceasta ar putea avea ca rezultat răspândirea mai uşoară între oameni a Covid-19.

În prezent, nu există dovezi că varianta ar provoca infecţii severe cu Covid-19, sau că ar face vaccinurile mai puţin eficiente, au spus oamenii de ştiinţă.