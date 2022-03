O rachetă de croazieră a lovit o clădire înaltă din oraşul Harkiv. Impactul a fost surprins pe o filmare VIDEO

Nu se ştie exact tipul rachetei, dar se crede că ar fi Kalibr sau skander-K.

Clădirea bombardată ar putea fi cea care a fost lovită şi ieri, explozia fiind surprinsă de un bărbat care făcea un live.

Video reportedly showing a Russian cruise missile strike (either Iskander-K or Kalibr) in Kharkiv pic.twitter.com/zXaEUJ94Fb