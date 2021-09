O femeie din Anglia a fost ucisă din greşeală în timpul unei partide de amor. Vinovatul a primit patru ani de închisoare

Incidentul a avut loc pe 7 februarie, la primele ore ale dimineţii, în casa femeii din Darlington, Anglia. Sophie Moss a fost descrisă la tribunal ca o „persoană vulnerabilă cu o sănătate fizică şi mentală slăbită”. În acea seară ea era singură, iar copiii se aflau la tatăl lor. Femeia avea o relaţie cu un alt bărbat, dar uneori întreţinea relaţii intime şi cu tânărul care a omorât-o din greşeală.

Militanţii au declarat că sentinţa trimite un „mesaj îngrozitor femeilor”. „Se pare că sugrumarea unei femei până la moarte este încă privită în lege ca un accident nefericit, mai degrabă decât o violenţă gravă teribilă”, a spus o purtătoare de cuvânt de la We Can’t Consent To This, care militează împotriva utilizării ca apărare a „sexului dur” în cazuri care implică violenţă împotriva femeilor şi fetelor, potrivit Observatornews.