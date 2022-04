Momentul în care un tanc rusesc deschide focul asupra unui biciclist, în Bucea, surprins de o dronă VIDEO

În imaginile surprine de dronă se vede cum un bărbat mege cu bicicleta pe o stradă, aparent neştiind că mai multe tancuri ruseşti stăteau la pândă după colţ, relatează DailyMail.co

În videoclipul surprins pe 3 martie, drona pare să urmărească mai mult coloana tancurilor ruseşti, dar surpinde şi bărbatul ce merge pe drumul care străbate un cartier de clădiri distruse sau avariate.

Operatorul dronei o roteşte în mod repetat în sus, arătând o coadă lungă de vehicule militare - inclusiv tancuri, vehicule blindate şi camioane - poziţionate între clădiri, pe o stradă apropiată de cea pe care se deplasa acel bărbat.

După ce bărbatul ajunge la o intersecţie a drumului şi face stânga pe o stradă mai îngustă, unde un vehicul blindat şi un tanc sunt poziţionate la aproximativ 150 de metri distanţă, în imagini se vede cum se trage în direcţia acestuia.

Videoclipul surpinde momentul în care vehiculul blindat practic deschide focul asupra sa.

New drone imagery shows Russian forces firing on a cyclists in Bucha, on Yablunska Street at 50.54148, 30.228898, where multiple corpses have been filmed and photographed https://t.co/1GPF9NJjcB pic.twitter.com/CBR3DnMyyq