Ministerul britanic al Apărării: Sprijinul aerian rusesc a dus la succesele tactice ale Rusiei din Donbas

În evaluarea britanică publicată sâmbătă se precizează că activitatea aeriană rusă rămâne intensă deasupra teritoriului disputat din Donbas, avioanele ruseşti efectuând lovituri folosind atât muniţie ghidată, cât şi neghidată.

În plus, se vorbeşte de incapacitatea Rusiei de a suprima sau de a distruge sistemele strategice de apărare aeriană ucrainene în primele zile ale conflictului. Astfel a fost limitată capacitatea sa de a oferi sprijin aerian tactic elementelor de manevră la sol, contribuind la eşecul de a acţiona asupra Kievului.

În consecinţă, activitatea aeriană rusă s-a limitat în mare măsură la lovituri în adâncime, folosind rachete de croazieră lansate din aer şi de la suprafaţă pentru a perturba mişcarea întăririlor şi a proviziilor ucrainene.

Cu toate acestea, doar aceste lovituri nu au reuşit să aibă un impact semnificativ asupra conflictului, iar stocurile ruseşti de rachete ghidate de precizie probabil că s-au epuizat în mod semnificativ, scrie Hotnews.

Rusia a reuşit în operaţiunile din Donbas să îşi sporească utilizarea aviaţiei tactice şi astfel să avanseze gradual, prin combinaţia unor lovituri aeriene şi tiruri de artilerie masive. Utilizarea combinată a loviturilor aeriene şi de artilerie a fost un factor-cheie în recentele succese tactice ale Rusiei în regiune.

Folosirea sporită a muniţiilor neghidate a dus la distrugerea pe scară largă a zonelor construite din Donbas şi a provocat, aproape sigur, pagube colaterale substanţiale şi victime civile.

