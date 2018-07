Mărturii cutremurătoare despre infernul din Grecia. „Am văzut focul coborând colina, în cinci sau zece minute era în grădina mea“ FOTO VIDEO

Oamenii care s-au aflat în apropiere de locul nenorocirii povestesc că totul a ars într-un sfert de oră, iar oamenii nu aveau timp să fugă. Din acest motiv, mulţi au ars în maşinile lor şi chiar pe autostradă. De disperare, mulţi au intrat în mare, unii s-au înecat, pentru că nu ştiau să înoate bine, iar marea era agitată, nici măcar vapoarele nu puteau să vină în ajutorul oamenilor.

Grecia se aflaă încă sub şocul descoperiri, marţi, pe acelaşi teren a 26 de persoane carbonizate, inclusiv ”copii mici”. ”Au fost găsite înlănţuite în grupuri, într-o ultimă încercare de a se proteja”, a povestit un salvator, Vassilis Andriopoulos.

Au murit îmbăţişaţi

Cadavrele calcinate erau „în grupuri de patru sau cinci persoane, poate familii, poate prieteni sau necunoscuţi care s-au aruncat într-o ultimă tentativă de a scăpa, de a ajunge la mare, aflată la 30 - 40 de metri de ei“, povesteşte Vassilis Andriopoulos, unul dintre salvatorii de la Crucea Roşie care a descoperit marţi dimineaţă teribilul spectacol. Printre ei, şi copii mici.

Fugind de flăcări, au fost prinşi între foc şi faleza care cădea spre mare. O tânără a încercat să sară. A fost găsită moartă.

În timpul nopţii, un fotograf AFP a găsit în apropiere cadavrele a patru persoane care încercau să fugă, trei într-o maşină, unul cu o motocicletă.

”Am văzut flăcările în faţa ferestrei hotelului, am crezut că va exploda”, a povestit Alina Marzin, în vârstă de 20 de ani, o turistă din Wuppertal (Germania) care se afla în Hotelul Capo Verde la Mati, luni seara, împreună cu părinţii şi fratele său. Ei au fost evacuaţi câteva ore mai târziu şi transferaţi în portul Rafina, la bordul unor nave de patrulare aparţinând Poliţiei Portuare.

Athanasia Oktapodi, 60 de ani, cu chipul înnegrit şi ochii roşii, povesteşte despre viteza flăcărilor, calificată drept "fulgerătoare" de pompieri.

„Am văzut focul coborând colina în jurul orei 18,00, în cinci sau zece minute era în grădina mea". Ca multe case din Mati, casa sa era înconjurată de pini înalţi.

„Au luat foc. Am ieşit ca o nebună şi am fugit pe plajă, am intrat cu capul sub apă. Apoi au venit patrulele“.

Majoritatea persoanelor care au scăpat au stat neputincioşi în mare, privind flăcările mai multe ore. Unii s-au înecat.

Mati , sătuc de vacanţă făcut scrum

O anchetă penală a fost deschisă asupra cauzelor izbucnirii focului, după ce a apărut ipoteza că unele ar fi putut fi declanşate de hoţi care jefuiau case de vacanţă nelocuite.

Mati, un sătuc de vacanţă aflat la 30 de kilometri de centrul Atenei, a fost pur şi simplu şters de pe hartă de incendiul care s-a declanşat luni după-amiază.

Flăcările s-au împrăştiat ca fulgerul, favorizate de vegetaţia uscată şi de buteliile de gaz din casele de vacanţă. Când s-au văzut înconjuraţi, pentru sute de localnici şi turişti, scăparea a fost plaja.