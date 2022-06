LIVE TEXT | Război în Ucraina. Ucrainienii au ajuns foarte aproape de Herson. Ruşii pierd teren şi la Izium. Înalt comandant rus demis

UPDATE 06.44 Comandantul Forţelor Aeropurtate Ruse a fost concediat din cauza pierderilor grele în rândul paraşutistilor - ISW

Comandantul Forţelor Aeropurtate ale Federaţiei Ruse, generalul colonel Andrei Serdyukov, a fost concediat pentru pierderi masive printre paraşutiştii ruşi conform Institutului American pentru Studii de Război (ISW), citând propriile surse .

Serdyukov a condus operaţiunea de ocupare a Crimeei în 2014, iar mai târziu - din aprilie până în septembrie 2019 - a condus un grup militar rus în Siria. În ianuarie 2022, sub conducerea sa, un contingent CSTO a fost introdus în Kazahstan pentru a suprima protestele.

„Serdyukov a fost acuzat pentru eficienţa scăzută şi pierderile mari în rândul unităţilor ruse de paraşutişti din Ucraina, în special în timpul operaţiunilor din primele săptămâni după invazia pe scară largă de lângă Kiev”, a spus ISW. Sub conducerea sa au fost distruse peste 60% din totalul BTGR din apropierea Kievului, iar după retragere, el a trimis paraşutişti, fără a restabili pregătirea pentru luptă, în direcţia Harkov, unde paraşutişti au avut din nou mari pierderi.

Andriy Serdyukov a fost comandantul trupelor aeriene ale Federaţiei Ruse din 4 octombrie 2016, în mai 2017 fiind inclus pe lista de sancţiuni a Ucrainei.

Potrivit ISW, Serdyukov a fost înlocuit de şeful Statului Major al Districtului Militar Central, generalul-colonel Mykhailo Teplinsky, originar din regiunea Doneţk. Acesta s-a născut în 1969 în Mospin, regiunea Doneţk. A slujit în Divizia 106 Aeropurtată de Gardă. În 1992-1993 a participat la conflictul din Transnistria. În 1994-1995 a luat parte la primul război cecen. În 1995 i s-a acordat titlul de Erou al Rusiei. Din 2017, este numit şef de stat major al Districtului Militar de Sud. Din 2019, el conduce sediul Comisiei Electorale Centrale.

UPDATE 06.30 Prim-ministrul britanic BorisJohnson a sugerat începerea unui program de antrenament pentru militarii ucrainieni.

Programul de antrenament ar trebui să aibă capacitatea de a antrena până la 10.000 de militari ucraineni la fiecare 120 de zile.

#British Prime Minister @BorisJohnson suggested starting a program with the ability to train up to 10,000 #Ukrainian servicemen every 120 days. 📰5 Kanal pic.twitter.com/BMdWm7naRz

UPDATE 03.45 Forţele armate din sud au eliminat peste 50 de ocupanţi şi au distrus aproape 20 de echipamente de luptă.

Comandamentul Operaţional „Sud” a raportat distrugerea a 57 de ocupanţi ruşi şi a 18 echipamente de luptă ale acestora se menţionează într-un mesaj de pe pagina OK „Sud” de pe Facebook .

"Inamicul continuă acţiunile defensive şi luptele de contrabaterie în zona noastră operaţională. Nu îndrăzneşte să întreprindă acţiuni active cu forţele disponibile, nu creează noi grupuri de lovire", se arată în mesaj.

"Forţele noastre, inclusiv unităţile de rachete şi artilerie, au efectuat aproximativ 120 de trageri. Au fost aplicate şi două lovituri aeriene asupra inamicului. S-a confirmat pierderea de inamic a 57 de militari ruşi şi a 18 unităţi de echipament", se arată în comunicat. Acestea includ tancul T-72, sistemul de aruncător de flăcări Pinocchio TOS-1, obuzierul Msta-B, tunul autopropulsat Hyacinth, trei tractoare blindate multifuncţionale şi 9 vehicule blindate.

Un alt depozit de muniţie de câmp a fost şi el distrus.

UPDATE 02.00 Statele Unite au confirmat că remorcherul rus „Vasili Bekh” a fost distrus de o rachetă Harpoon

Departamentul Apărării al SUA confirmă că remorcherul rus „Vasily Bekh” a fost distrus în apropierea Insulei Şerpilor din Marea Neagră cu ajutorul rachetei antinavă americane Harpoon, a anunţat pe Twitter de jurnalistul The Washington Post, Dan Lamot, citând un oficial al Pentagonului.

UPDATE 01.02 Arestovich: Forţele Armate Ucrainiene au „obiective mai grase” decât podul din Crimeea

Podul din Crimeea ar putea fi ţinta forţelor armate, a spus anterior generalul Marchenko.

Alexei Arestovich, consilier al şefului OP, consideră însă că este puţin probabil ca Forţele Armate Ucrainiene să atace podul din Crimeea cu armele furnizate în prezent de Occident. Acest lucru a fost declarat într-un interviu cu avocatul rus Feigin.

"Sunt sceptic aici", a spus Arestovich când a fost întrebat dacă trupele ucrainene vor lovi podul din Crimeea. Totuşi, el a clarificat că este vorba despre raza de acţiune a rachetelor MLRS, nu despre sistem în sine.

Mai mult, conducerea armatei ucrainiene are „obiective mai importante”, a spus Arestovich.

„Există ţinte mai grase decât podul din Crimeea... De exemplu, grupuri de trupe, cartiere generale, aerodromuri”, a spus el.

„Pentru a deteriora rezistenţa, trebuie să existe o lovitură nucleară... Şi trafcul este restabilit foarte repede, în câteva ore. Aceasta este o poveste foarte dificilă - să distrugi un obiectiv precum Podul Crimeei. Crede-mă, noi avem obiective mai importante”, a spus consilierul şefului PO. El a adăugat că „este mai uşor să loveşti trupele care trec pe podul Crimeei”.

UPDATE 00.25 Putin: „Nu trebuie să transformăm oraşele pe care le eliberăm în Stalingrad”

Dar deja a făcut-o. Probabil că ele nu se văd aşa din buncăr.

Putin: "We must not turn the cities we liberate into Stalingrad"



You already did it, if you can't see from the bunker. pic.twitter.com/WCoC25pzXm