La 30 de ani de la proclamarea independenţei, Ucraina adoptă o strategie de politică externă. Care sunt cele şase priorităţi

„Pentru prima dată în 30 de ani, Ucraina are o strategie clară a activităţii politice externe. În ultimii 30 de ani, am avut politică externă, dar, din cauza lipsei unei abordări strategice, am oscilat dintr-o parte în alta şi a fost o insuficientă eficienţă în mai multe domenii” – a subliniat Kuleba.

Potrivit ministrului, documentul, care a fost adoptat la şedinţa de vineri a Consiliului de Securitate şi Apărare Naţională al Ucrainei, reunit în estul ţării, defineşte clar obiectivul politicii externe de a confirma la nivel internaţional statutul Ucrainei de ţară europeană puternică. Strategia de politică externă a Ucrainei stabileşte şase sarcini prioritare pentru diplomaţia ucraineană: asigurarea suveranităţii şi integrităţii teritoriale a Ucrainei, contracararea politicii agresive a Federaţiei Ruse, continuarea procesului de aderare la UE şi la NATO, promovarea exporturilor ucrainene şi atragerea investiţiilor, protecţia drepturilor şi intereselor cetăţenilor ucraineni din străinătate şi promovarea unei imagini pozitive a Ucrainei în lume. Ministrul Kuleba a declarat că documentul este foarte voluminos, având 254 de pagini.

„Dar conţinutul acestuia poate fi sistematizat în funcţie de trei teme principale: Ucraina este un participant activ la politica internaţională; Ucraina formează o arhitectură de securitate pentru ea însăşi, pentru regiune şi pentru întreaga lume; Ucraina este o ţară cu posiblităţi economice” – a precizat şeful diplomaţiei ucrainene.