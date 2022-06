Forţele ucrainene susţin că au lovit Insula Şerpilor şi au provocat „pierderi semnificative” armatei ruse. Reacţia Moscovei

Într-o postare pe Facebook, comandamentul operaţional de sud al armatei ucrainene a spus că a folosit „lovituri ţintite cu ajutorul diferitelor forţe" pe insulă.

„Operaţiunea militară continuă şi necesită tăcere informaţională până la încheierea ei”, a adăugat sursa citată, potrivit hotnews.ro.

Afirmaţiile armatei ucrainene vin după ce marţi purtătorul de cuvânt al Ministerului rus al Apărării, Igor Konaşenkov a spus că „luni, la ora 5 dimineaţa, regimul de la Kiev a întreprins o nouă tentativă nebunească de a cuceri Insula Şerpilor", a declarat .

El a declarat că 15 drone de atac şi de recunoaştere ucrainene au luat parte la raid şi că s-a tras cu diferite proiectile spre insulă. Cu toate acestea, sistemele de apărare antiaeriană le-au interceptat toate proiectilele şi au doborât 13 drone, „forţând duşmanul să renunţe la orice debarcare”.

Potrivit unor imagini din satelit, poziţiile ruseşti ar fi suferit, totuşi, daune, fiind cel puţin trei locuri în care se observă urme de explozii/incendii.

NEW SATELLITE IMAGE - SNAKE ISLAND - 21/6/22 - 08:51 SIGNS OF DAMAGE/CHARRING IN 3 LOCATIONS ACROSS SNAKE ISLAND. (ZMIINYI ISLAND) Image c/o - @planet pic.twitter.com/4MQsgH2Al1

Ukraine targeted Russian troops occupying Snake Island with barrage of missiles, leaving visible burn scars, seen with @planet Skysat, and smoke plumes rising from the damaged targets on Planet Scope. pic.twitter.com/ayRe8vSaXz