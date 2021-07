Explozie puternică într-un parc industrial chimic din vestul Germaniei VIDEO

„Dintr-o cauză încă necunoscută, o explozie s-a produs la Chempark Leverkusen”, se arată într-un mesaj publicat pe contul de Twitter al acestui parc industrial chimic, unul dintre cele mai mari din Europa din domeniul său.

„Rezidenţii sunt rugaţi să stea în camere izolate şi să ţină uşile şi ferestrele închise”, adaugă mesajul, precizând că pompierii intervin la faţa locului.

Aplicaţia naţională de alerte a clasat evenimentul în categoria „pericol extrem”.

Potrivit presei germane, explozia a avut loc într-o unitate de prelucrare a deşeurilor.

Poliţia din Koeln a anunţat „pagube importante” şi închiderea mai multor porţiuni pe autostrada din apropiere. Încă nu există informaţii despre potenţiale victime.

Huge blast at Leverkusen Germany. Reportedly an explosion at Bayer. pic.twitter.com/OymipKZW4d