Bloc din Viena prăbuşit parţial după o explozie: 14 persoane au fost rănite

Din primele informaţii, incidentul a avut loc foarte aproape de centrul capitalei austriece, în Districtul 4. Explozia a fost extrem de puternică.

Se pare că s-au prăbuşit atât pereţii exteriori ai blocului recent contruit, cât şi planşeele dintre etaje.

22 de apartamente au fost avariate sau complet distruse.

Doi oameni au fost răniţi foarte grav şi au fost internaţi în spital. Alte 12 persoane au avut răni minore.

Poliţia a declanşat o anchetă în acest caz.

BREAKING: At least four people seriously injured and multiple others moderately-lightly injured after a gas explosion led to a partial building collapse in #Vienna , Austria.

(Video credit : Werenfried Ressl) pic.twitter.com/tSgR6s1E2u