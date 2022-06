Cum distrug ucrainenii un convoi rusesc în câteva zeci de secunde | VIDEO

Forţele aeriene ucrainene au lovit un convoi de aprovizionare rusesc, care pretindea că transportă muniţie şi combustibil. Din imaginile furnizate de Ukraine Weapons Tracker se poate observa cum vehiculele ruşilor sunt distruse în câteva zeci de secunde.

#Ukraine: Ukrainian Airborne forces hit a Russian supply convoy (Claimed to be carrying ammunition and fuel) with indirect fire, destroying several vehicles. pic.twitter.com/OY5XQ5cTg9