Cinci rachete de croazieră au lovit Nikolaev în ziua în care Zelenski a vizitat oraşul

Rachetele de croazieră de tip Kalibr au fost lansate din zonele ocupate de ruşi din regiunea Herson, scrie armata. Trupele ucrainene au reuşit să doboare o rachetă din cele lansate.

Incendiile rezultate în urma atacului au putut fi stinse rapid, iar rapoartele preliminare arată că nu au existat victime. Momentan, nu se cunoaşte amploarea daunelor produse.

Atacul s-a petrecut în seara de sâmbătă, 18 iunie. În aceeaşi zi, preşedintele Volodimir Zelenski a vizitat Nikolaev, lângă linia frontului, în sudul Ucrainei. Preşedintele a avut o întâlnire cu oficialii locali şi a discutat situaţia din regiune, inclusiv problemele economice şi de infrastructură.

De asemenea, s-a pus accentul pe alimentarea cu apă a oraşului, deoarece conductele au fost deteriorate sau chiar distruse de atacurile ruşilor, scrie The New Voice of Ukraine.