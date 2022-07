Britanicii avertizează că oraşe întregi vor fi rase de pe faţa pământului în încercarea ruşilor de a cuceri regiunea Doneţk

De asemenea, în raport se precizează că ocuparea relativ rapidă de către Rusia a oraşului Lisiciansk a permis forţelor sale să-şi extindă controlul pe aproape tot teritoriul regiunii estice Lugansk şi să revendice progrese substanţiale faţă de obiectivul politic pe care propaganda Moscovei l-a declarat odată cu declanşarea „operaţiunii militare speciale” din Ucraina: aşa-zisa „eliberare” a Donbasului.

Raportul arată că ruşii au realizat cel mai probabil o coordonare eficientă a cel puţin două grupuri de forţă gruparea centrală probabil comandată de generalul-colonel Alexandr Lapin şi gruparea de sud, care se află probabil sub comanda generalului recent numit Serghei Surovikin.

Ministerul britanic al Apărării a precizat ţi că forţele ucrainene s-au retras cel mai probabil în mare măsură în ordine şi că există posibilitatea ca acestea să se întoarcă acum la o linie a frontului mai uşor de apărat.

În raport se mai subliniază că bătălia pentru Donbas a fost caracterizată de avans lent şi de angajarea masivă a artileriei de către Rusia, distrugând oraşe întregi.

Evaluarea britanicilor arată şi că lupta pentru Donbas a fost una de uzură şi că în următoarele săptămâni ar putea rămâne la fel.

