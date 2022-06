Britanicii Aiden Aslin şi Shaun Pinner şi marocanul Brahim Saadoun, condamnaţi la moarte de „justiţia” separatistă din Doneţk VIDEO

”Curtea Supremă a Republicii Populare Doneţk i-a condamnat la moarte pe britanicii Aiden Aslin şi Shaun Pinner şi pe marocanul Brahim Saadoun, acuzaţi de faptul că au participat la confruntări armate ca mercenari”, scrie agenţia oficială rusă de presă Tass.

#British Shaun Pinner and Aiden Aslin, & Moroccan Saadoun Brahim have been sentenced to death by the #DPR Supreme Court, in former #Ukraine.



Their lawyer said he's appealing.#donbass #war #warcrimes #donetsk #USA #uk #ForeignLegion #mercenary #military #NATO #EU pic.twitter.com/ixEaseTfxz