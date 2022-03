Armata ucraineană susţine că a distrus 180 de echipamente militare ruseşti în regiunea Sumî

Potrivit unei declaraţii a şefului administraţiei militare Sumî, un atac a avut loc luni seara vizând distrugerea de echipamente militare ruseşti.

În urma atacului, purtat cu drone Bayraktar, 180 de echipamente au fost scoase din uz, între care 80 de lansatoare de rachete Grad.

În plus, pe o rază de doi kilometri au fost distruse tancuri şi transportatoare blindate.

Conform armatei ucrainene, peste 5.800 de militari ruşi au fost ucişi până miercuri dimineaţa.

Armata rusă evită să ofere informaţii despre pierderile sale, dar reţelele sociale sunt inundate de imagini că ar fi desfăşurat crematorii mobile pe teritoriul ucrainean.

This evening, it is claimed that Ukrainian TB-2 strike(s) caused catastrophic damage to a Russian Army column, composed of 80 vehicles, half of them 122mm Grad MRLS. This occurred in Romny, Sumy Oblast.#Ukraine #Russia #UkraineRussiaWar pic.twitter.com/7Wk9TmmLqF