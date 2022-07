Apocalipsa de căldură: Marea Britanie a înregistrat cea mai ridicată temperatură din istoria sa, iar Franţa se luptă cu incendii masive

''Dacă va fi confirmat, va fi cea mai ridicată temperatură înregistrată până acum în Regatul Unit. Temperaturile ar putea creşte în continuare pe parcursul zilei de astăzi'', precizează Met Office.

De altfel, Met Office a declarat vineri stare de urgenţă naţională şi a emis o avertizare de „căldură extremă” pentru anumite regiuni din Anglia, preconizând temperaturi de 40 de grade pentru zilele de luni şi marţi.

„Temperaturi excepţionale, posibil record sunt preconizate pentru luni, apoi din nou marţi. Nopţile ar putea de asemenea să fie excepţional de călduroase pentru Regatul Unit, în special în zonele urbane. Această situaţie ar putea avea impact pe scară largă asupra oamenilor şi infrastructurii”', anunţa Met Office pe pagina sa de internet.

Ministrul britanic al Transporturilor, Grant Shapps, a declarat pentru BBC că vor fi necesari mai mulţi ani pentru a moderniza complet infrastructura Marii Britanii pentru a face faţă temperaturilor mai ridicate, după ce cel puţin două piste de aeroport şi mai multe şine de tren s-au confruntat cu probleme din cauza temperaturilor ridicate.

„Am văzut o cantitate considerabilă de întreruperi de călătorie. Infrastructura, din care mare parte a fost construită din epoca victoriană, pur şi simplu nu a fost construită pentru a rezista la acest nivel de temperatură”, a spus Shapps.

Până acum cea mai ridicată temperatură din Marea Britanie - de 38, 7 grade Celsius a fost înregistrată pe 25 iulie 2019, în grădina botanică a Universităţii Cambridge.

Germania şi Belgia sunt, de asemenea, pregătite pentru temperaturi record, deoarece valul de căldură, pe care oamenii de ştiinţă îl atribuie schimbărilor climatice, s-a întins spre nord-est.

Incendii masive în sud-vestul Franţei

În regiunea viticolă Gironde, Franţa, s-au înregistrat cele mai mari incendii din ultimii 30 de ani, iar un bărbat a fost reţinut sub suspiciunea de incendiere.

Două incendii masive fac ravagii din 12 iulie în acest departament din sud-vestul Franţei, mistuind până în prezent 19.300 de hectare de pădure, potrivit celui mai recent bilanţ anunţat marţi de prefectură, conform Agerpres.

Aproximativ 2.000 de pompieri, sprijiniţi de opt avioane bombardiere cu apă se luptă cu flăcările.

Circa 34.000 de oameni au fost forţaţi să-şi evacueze casele, fără a fi înregistrate victime.

Circa 6.500 de hectare au fost distruse în La Teste-de-Buch, pe malul Oceanului Atlantic, în golful Arcachon, o populară destinaţie turistică, iar 12.800 au fost pârjolite în sectorul Landiras, mai în interiorul continentului, la sud de Bordeaux.

În golful Arcachon, la piciorul celebrei ''Dune du Pilat'', focul a distrus cinci campinguri, ai căror 6.000 de rezidenţi au fost evacuaţi pe 13 iulie, printre care şi Dune-Les Flots Bleus, imortalizat în filmele din seria ''Camping'', foarte populare în Franţa.

La grădina zoologică Bassin d'Arcachon, din La Teste, animalele transportabile, adică 363 din 850, au fost evacuate cu ajutorul unor ''convoaie speciale'' spre grădina zoologică Bordeaux-Pessac, a precizat Ministerul Tranziţiei ecologice, potrivit căruia ''circa 10 animale n-au supravieţuit din nefericire căldurii intense şi stresului''.

''Animalele de talie mare trebuie să rămână la locurile lor, dar nu sunt ameninţate în mod direct de flăcări'', a precizat prefectura.



''Condiţiile meteorologice critice acţionează împotriva pompierilor, cu temperaturi şi uscăciune extremă'', a explicat, pentru postul France Inter, Eric Brocardi, purtător de cuvânt al Federaţiei naţionale a pompierilor din Franţa. ''Până acum, strategiile noastre nu au fost niciodată afectate, nici măcar de nivelurile de temperaturi sau de uscăciune, dar acum, suntem puşi în dificultate''.

Fum şi mirosuri, purtate de vânt, au fost resimţite pe timpul nopţii de luni spre marţi la Bordeaux şi până la o distanţă de sute de kilometri.

Un studiu publicat de oamenii de ştiinţă în iunie, în jurnalul „Environmental Research: Climate”, a concluzionat că este foarte probabil ca schimbările climatice să agraveze valurile de căldură.