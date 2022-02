De remarcat că mesajele pe care Moscova şi Beijing-ul le trimit, sistematic, este de apropiere strategică între cele două capitale. Interviul face parte din aceeaşi strategie de comunicare.

Shen Haixiong: Distinse Domnule Preşedinte, sunt încântat să am din nou ocazia de a vă lua un interviu. În primul rând, permiteţi-mi să vă urez bun venit la ceremonia de deschidere a Jocurilor Olimpice de Iarnă de la Beijing 2022. În februarie 2014, la invitaţia dumneavoastră, preşedintele Xi Jinping a participat la ceremonia de deschidere a celei de-a 22-a ediţii a Jocurilor Olimpice de Iarnă de la Soci. Atunci a fost pentru prima dată când un líder chinez a participat la un eveniment sportiv internaţional major, organizat în străinătate. „Dacă vecinii noştri organizează, bineînţeles că trebuie să mergem să îi felicităm”, a declarat preşedintele Xi Jinping la acel moment. Anul acesta, China sărbătoreşte un eveniment fericit, găzduieşte pentru prima dată Jocurile Olimpice de Iarnă, şi mai mult de atât, în timpul unei sărbători atât de importante precum Sărbătoarea Primăverii. Când a solicitat să găzduiască Jocurile Olimpice de Iarnă, China a prezentat un plan „de a implica 300 de milioane de oameni în sporturile de iarnă”. Acum, staţiunile de schi sunt construite până şi în provincia mea natală, Zhejiang, localizată în sudul Chinei. Aţi fost primul lider străin care a confirmat participarea la ceremonia de deschidere la Jocurile Olimpice de Iarnă. Ce rol joacă sportul în relaţiile dintre cele două ţări vecine, China şi Rusia? Cum pot cele două ţări să consolideze cooperarea în cultura gheţii şi a zăpezii, sporturile de iarnă şi industriile conexe? La ce fel de rezultate vă aşteptaţi din partea sportivilor ruşi la Jocurile Olimpice ? Aţi putea prezice câte medalii de aur vor câştiga?

Vladimir Putin: Eu şi preşedintele Xi Jinping ne cunoaştem de mult timp. Ca prieteni buni şi politicieni care împărtăşesc multe opinii cu privire la abordarea problemelor lumii, am menţinut întotdeauna o comunicare strânsă. Din dorinţa de a lua parte la acest eveniment sportiv internaţional din acest an (Jocurile Olimpice de Iarnă), găzduit de prietenii chinezi, am răspuns imediat invitaţiei preşedintelui Xi de a vizita China. Un alt aspect important este acela că Jocurile Olimpice de Iarnă vor avea loc chiar în timpul Sărbătorii Primăverii, la Beijing, primul oraş din lume care va găzdui atât ediţia de vară, cât şi de iarnă a Jocurilor Olimpice.

Ştiu că organizatorii s-au pregătit atent pentru Jocurile Olimpice. Au făcut investiţii masive în infrastructura sportivă şi de transport, au construit stadioane moderne şi au creat toate condiţiile necesare pentru a asigura siguranţa sportivilor, antrenorilor şi jurnaliştilor străini pe durata şederii lor în China.

Sunt sigur că aceste pregătiri de înaltă calitate pentru Jocurile Olimpice îi vor determina pe sportivi să îşi arate caracterul sportiv şi să îşi demonstreze abilităţile şi capacitatea de a-şi atinge obiectivele într-o competiţie corectă şi neînduplecată. Desigur, ne vom încuraja sportivii şi ne vom bucura de fiecare victorie şi fiecare realizare a acestora. Însă, doar competiţia ne va arăta câte şi ce medalii vor câştiga. În plus, situaţia epidemiologică, poate avea un impact asupra participării sportivilor şi, în consecinţă, asupra rezultatelor finale.

Sportul este un fenomen unic al civilizaţiei umane. Evenimentele sportive majore sunt concepute pentru a reuni oamenii, pentru a aprofunda înţelegerea reciprocă şi pentru a promova principiul universal „fair play”, aşa cum a fost ilustrat în mod viu de succesul evenimentelor sportive majore, cum ar fi Jocurile Olimpice de la Soci din 2014 şi Cupa Mondială FIFA Rusia 2018, găzduite de ţara noastră.

Rusia a fost şi rămâne dedicată valorilor tradiţionale olimpice. Ne opunem încercărilor de politizare a sportului şi de folosire a acestuia ca instrument de constrângere, concurenţei necinstite şi discriminării. Respingem practica „pedepsei colective” pentru faptele săvârşite de anumiţi indivizi, care, recent, a devenit un fenomen des întâlnit. Şi, desigur, condamnăm ferm consumul de substanţe interzise de către sportivi şi susţinem o cooperare internaţională la scară largă în lupta împotriva dopajului în sport.

Rusia are o infrastructură bine dezvoltată, şcoli sportive cunoscute pentru campioni şi sporturi tradiţionale, precum şi o bogată istorie a recordurilor sportive; organizează competiţii internaţionale majore, încurajând cetăţenii noştri, în special pe tinerii noştri să se angajeze în cultura fizică şi sport. Aceasta este ceea ce ajută la păstrarea sănătăţii oamenilor şi a naţiunii în ansamblu, cât şi la formarea unei baze solide pentru realizările sportive viitoare. Ne aşteptăm ca până în 2024, ponderea persoanelor care se angajează în mod regulat în sport să fie de 55%, iar până în 2030 să ajungă la 70%.

În ceea ce priveşte interacţiunea dintre Rusia şi China în domeniul sportului şi educaţiei fizice, aceasta ocupă un loc important în cooperarea noastră unilaterală, este cuprinzătoare şi complexă.

O serie de evenimente, inclusiv cele din sporturile de iarnă, au devenit cu adevărat evenimente emblematice. Printre acestea se numără Jocurile de iarnă ruso-chineze pentru tineret şi jocurile anuale amicale de hochei pe gheaţă de pe râul Amur (râul Heilongjiang) între echipele din zonele de graniţă ale celor două ţări. Dezvoltăm în mod activ schimburi între federaţiile sportive dintre Rusia şi China şi cluburile profesioniste. De exemplu, clubul chinez de hochei pe gheaţă „Kunlun Red Star” joacă de câţiva ani în „Liga continentală rusă de hochei” , un acord pe care l-am convenit în timpul vizitei mele în China în anul 2016.

Cooperarea se dezvoltă şi în hochei pentru juniori. În iunie 2018, împreună cu preşedintele Xi am urmărit un meci între echipele ruseşti şi chineze de juniori.

„Anul schimburilor sportive Rusia-China (2022-2023)” pe care l-am proclamat împreună cu preşedintele Xi Jinping în decembrie 2021, va fi cu siguranţă un eveniment important şi memorabil pentru ambele popoare. Acest an tematic include aproximativ 500 de evenimente diferite în domeniul sportului şi pentru tineret, precum şi activităţi educaţionale, de ştiinţă a sportului şi de formare de talente. Activităţile care se dovedesc cel mai de succes vor continua să fie organizate în mod regulat.

Cred cu tărie că Jocurile Olimpice de Iarnă de la Beijing se vor desfăşura la cele mai înalte standarde. Le urez mult succes tuturor sportivilor la Jocurile Olimpice şi să obţină rezultate bune, iar oaspeţilor la acest eveniment, momente de neuitat şi multă bucurie.

Shen Haixiong: Iniţial, China şi Rusia s-au privit reciproc ca fiind două naţiuni prietene, după care au stabilit relaţii de parteneriat constructiv, parteneriat strategic, parteneriat cuprinzător şi interacţiune strategică. În iunie 2019, relaţia dintre cele două ţări a fost dusă la un nivel şi mai înalt, deschizând o nouă eră în relaţiile noastre. În timpul unei conferinţe din 28 iunie 2021, dumneavoastră, împreună cu preşedintele Xi Jinping aţi anunţat extinderea „Tratatului chino-rus de bună vecinătate, prietenie şi cooperare”. Cât de important credeţi că este acest pas pentru relaţiile bilaterale?

Vladimir Putin: „Tratatul ruso-chinez de bună vecinătate, prietenie şi cooperare”, semnat în urmă cu mai bine de 20 de ani, este un document de politică de bază care a stabilit cadrul legal pentru o dezvoltare conseventă pe termen lung a relaţiilor sino-ruse de parteneriat strategic cuprinzător şi interacţiune strategică. De aceea, pe 28 iunie anul trecut, eu şi preşedintele Xi Jinping am convenit să îl prelungim cu încă cinci ani.

Este un document foarte bogat prin ideile pe care le conţine, multe dintre prevederile sale continuă să joace un rol important în contextul mediului international şi în schimbările rapide de astăzi.

Relaţiile dintre Rusia şi China se dezvoltă pe o bază egală, de-ideologizată. Parteneriatul nostru este durabil, este valoros intrinsec, nu este afectat de climatul politic şi nu este îndreptat împotriva nimănui. Este susţinut de respect şi consideraţie pentru interesele fundamentale ale celuilalt şi în conformitate cu dreptul internaţional şi Carta ONU.

Graţie acestui tratat, atmosfera de încredere politică, printre altele, a permis ţărilor noastre să înfiinţeze o structură eficientă pe mai multe niveluri de cooperare interstatală, întâlnirile celor doi lideri jucând un rol esenţial.

China ocupă primul loc pe lista partenerilor comerciali ai Rusiei. Potrivit datelor preliminare, anul trecut, chiar şi în ciuda restricţiilor cauzate de coronavirus, comerţul nostru bilateral a atins un record, însumând 140 de miliarde de dolari.

China este partenerul nostru strategic pe scena internaţională. Abordările noastre cu privire la majoritatea problematicilor de pe agenda globală coincid sau sunt asemănătoare.

Menţinem o coordonare strânsă în cadrul multor organizaţii şi formate multilaterale majore precum Naţiunile Unite, BRICS, Organizaţia de Cooperare de la Shanghai (SCO), G20, Cooperarea Economică Asia-Pacific (APEC )şi Summit-ul Asiei de Est (EAS), ceea ce are un efect stabilizator asupra situaţiei mondiale complexe actuale.

În concluzie, doresc să reiterez că, prin conceptele stabilite în „Tratatul ruso-chinez de bună vecinătate, prietenie şi cooperare”, ţările noastre au ajuns să atingă un nivel de parteneriat fără precedent, şi-au schimbat fundamental caracterul şi domeniul de aplicare şi au creat condiţii care ne permit să mergem înainte împreună.

Shen Haixiong: Dacă îmi permiteţi, aş dori, în numele internauţilor chinezi şi iubitorilor de sporturi de iarnă din China, să vă adresez o ultimă întrebare. În interviul pe care mi l-aţi acordat în urmă cu trei ani, aţi menţionat că, ocazional, obişnuiţi, „să încercaţi” să jucaţi câte o partidă de hochei. Dar se pare că, în cele mărturisite de dumneavoastră la vremea aceea, aţi fost mult prea modest. Chiar anul trecut, în mai 2021, în meciul All Rusian Night Hockey League, aţi marcat un gol la doar 30 de secunde de la începutul jocului şi un total de 8 goluri în tot meciul, rezultate ce denotă nivelul unui jucător profesionist de hochei. Aţi putea să le împărtăşiţi vreun secret al acestei priceperi, chinezilor pasionaţi de sporturile pe gheaţă şi zăpadă? Ce jucător rus credeţi că ar putea înscrie primul gol la hochei la aceste Jocuri? În afara hocheiului pe gheaţă, ce alte abilităţi sportive legate de gheaţă şi de zăpadă v-ar plăcea să mai aveţi?

Putin: Nu mă simt în măsură pentru a da sfaturi celor pasionaţi de hocheiul pe gheaţă. Aş lăsa acest lucru pe seama jucătorilor şi antrenorilor profesionişti de hochei. Cred că cel mai important lucru este să practici sportul preferat, şi indiferent de ce tip de sport este vorba, să îl practici în mod regulat. Trebuie să fii perseverent, să te îndrepţi cu fermitate către obiectivele stabilite şi să-ţi antrenezi bine abilităţile.

Hocheiul pe gheaţă este foarte popular în Rusia şi are o tradiţie adânc înrădăcinată. Un loc important îl ocupă Liga de hochei de noapte, înfiinţată în 2011. Astăzi ea reuneşte aproape 1100 de echipe cu peste 20.000 de jucători de hochei pe gheaţă din majoritatea regiunilor ţării noastre. Mulţi dintre renumiţii noştri campioni olimpici şi mondiali sunt implicaţi activ în dezvoltarea proiectului, pentru care le sunt foarte recunoscător. Succesul obţinut este evident.

Anul trecut, numărul amatorilor de hochei pe gheaţă din ţara noastră a depăşit 620.000, iar acest număr este în continuare în creştere. Este întotdeauna o mare plăcere pentru mine să particip la evenimentele Ligii ori de câte ori îmi permite programul. De fiecare data când am ocazia, merg la schi alpin. Cu toate acestea, există şi alte sporturi care îmi stârnesc interesul. Îmi place biatlonul şi patinajul artistic, două sporturi la care sportivii noştri s-au remarcat întotdeauna. Competiţiile de sărituri cu schiurile îmi trezesc de asemenea interesul, însă, pentru că nu am timp, pot face asta doar la televizor.

Desigur, ne aşteptăm ca echipa noastră de hochei să înregistreze cele mai bune performanţe la viitoarele Jocuri Olimpice de Iarnă. Echipa Rusiei de hochei pe gheaţă este bine pregătită, unită de spiritul de echipă şi dorinţa de a câştiga, iar toţi membrii ei sunt capabili să înscrie primul gol.

Nu există nici cea mai mică îndoială că meciurile de hochei din cadrul acestor Jocuri vor fi la fel de interesante şi de memorabile ca întotdeauna.

Aşteptăm cu nerăbdare să vedem un meci bun de hochei şi, bineînţeles că avem mare încredere în jucătorii noştri, cărora le urăm mult succes.