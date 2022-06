Războiul Chinei. Arsenalul pe care l-ar folosi într-o potenţială invazie asupra Taiwan

„[Beijing] va întreprinde un bombardament masiv asupra mijloacelor de apărare ale ţării vizate, ceea ce înseamnă să le atace rachetele sol-aer, radarele de supraveghere, aerodromurile şi centrele de comandă şi control”, iar pentru asta va folosi arsenalul său uriaş de rachete, spune analistul.

Aliaţii occidentali ar avea nevoie de „mii” de drone pentru a contracara dominaţia aeriană chineză; „sute de mii” de oameni din ambele tabere ar putea fi ucişi: „[Am] avea literalmente zile să învingem această invazie masivă şi să îi împiedicăm să ne pună în faţa faptului împlinit. Nu săptămâni, nu luni.”

China are la dispoziţie o gamă de arme avansate atât pentru supraveghere, cât şi pentru lovire: drone supersonice pentru spionaj, drone capabile să distrugă navele de război americane, şi dezvoltă activ drone concepute să vâneze în roi.

În luptă ar intra şi numeroase forţe convenţionale, estimările necesarului de soldaţi pentru un asalt de succes fiind între jumătate de milion şi 1,2 milioane de soldaţi.

China ar utiliza un arsenal puternic într-un război total de capturare a insulei: bombardiere strategice pentru a scoate din joc apărarea Taiwanului, blocade navale şi lovituri cu rachete lansate de pe continent.

Analistul militar Sam Cranny-Evans spune că Beijingul foloseşte deja drone de spionaj în misiuni secrete în Taiwan şi are o preferinţă specială pentru drona tactică BKZ-006A - concepută pentru recunoaştere, poate fi utilizată şi ca mijloc al războiului electronic şi de comunicaţii.

Alte drone sunt supersonicele WZ-8 ce pot fi lansate din bombardiere, fiind dotate cu sisteme de urmărire ce „furnizează recunoaştere în timp real” şi CH-6, care pot scufunda nave americane.

Ultimele adăugiri ale aresenalului chinez sunt un portavion transportor de drone (cu o capacitate de 50 de drone de diferite tipuri) şi un portavion avansat Type 003 de 90.000 de tone, cu tehnologie de lansare ce permite desfăşurrea de avioane de luptă stealth FC-31.

Dronele - inclusiv unele similare ca funcţionalitate dronelor americane Predator şi Reaper- alături de rachetele balistice şi de croazieră „provoacă o ameninţare serioasă pentru oricine ar opera dintr-o facilitate majoră”, cum ar fi un portavion sau o bază aeriană din Marea Chinei de Sud, a spus el.

„Sute de avioane ar fi antrenate în luptă alături de zeci de mii de oameni. Forţa de invazie chineză ar putea depăşi 100.000 de soldaţi. La rândul lor, taiwanezii ar angaja sute de mii de trupe pentru propria lor apărare. Letalitatea armelor existente astăzi ar însemna că ratele victimelor ar fi foarte ridicate de ambele părţi”.

În cazul unei invazii, Taipei s-ar putea aştepta să fie lovit de rachete de precizie cu rază lungă de acţiune şi măcinat de bombardamente aeriene în combinaţie cu atacuri cibernetice, război electronic şi blocade navale, a explicat Cranny-Evans.

În calitate de agresor, China are nevoie de un raport de forţe de trei la unu - Taiwanul are aproximativ 200.000 de soldaţi, inclusiv rezervişti. Asta înseamnă o forţă de atac de jumătate de milion. În plus, majoritatea estimărilor privind atacurile amfibii în mediile urbane arată că e necesar un raport de forţe de cel puţin şase la unu.

Aşadar, pentru ca China să aibă vreo speranţă de a reuşi, ar trebui să atace cu între jumătate de milion şi 1,2 milioane de militari „gata să debarce şi să invadeze”.