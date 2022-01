Proteste în Kazahstan. De la mitinguri la revolte. Mişcările de protest sunt legate de creşterea preţurilor la gazul lichefiat

Marţi, peste zece oraşe kazahe au fost cuprinse de proteste, arată agenţia rusă de ştiri TASS. Pe mesagerie şi reţelele sociale au apărut grupuri şi chat-uri, prin care participanţii la acţiuni sunt coordonaţi. La rândul său, preşedintele republicii, Kassym-Zhomart Tokayev, pe pagina sa de Twitter i-a îndemnat pe protestatari „să nu urmeze apelurile distructive ale celor care sunt interesaţi să submineze stabilitatea şi unitatea societăţii”. El a subliniat că cerinţele de natură socio-economică vor fi luate în considerare separat, inclusiv la o întâlnire programată miercuri cu guvernul.

Potrivit secretarului de presă al preşedintelui Kazahstanului, Berik Uali, la întâlnirea privind situaţia din ţară au fost invitaţi membri ai guvernului, angajaţi ai administraţiei prezidenţiale şi „reprezentanţi ai altor organisme interesate”.

Seara târziu, Tokayev le-a cerut din nou compatrioţilor săi să dea dovadă de prudenţă şi să nu cedeze apelurilor distructive nici din interiorul ţării, nici din exterior. Într-un mesaj video larg răspândit, el a spus că guvernul „nu va cădea, dar de ceea ce este nevoie nu este un conflict, ci încredere reciprocă şi dialog”. Şeful statului a reamintit că apelurile la atacarea sediilor departamentelor civile şi militare sunt ilegale, „aceasta este o infracţiune care poate fi pedepsită”. El a reiterat că toate cerinţele legale vor fi luate în considerare.

Cordoane ale forţelor de securitate şi întreruperi de internet

După cum relatează localnicii pe reţelele de socializare, marţi au început protestele în Almaty, Taraz, Karaganda, Shymkent, Kyzylorda, Aktobe şi în alte oraşe ale ţării. Utilizatorii postează fotografii şi videoclipuri cu cordoane ale forţelor de securitate şi acumulări de echipamente speciale, precum şi ciocniri între protestatari şi oamenii legii şi arestări ale protestatarilor.

Una dintre ele a avut loc chiar la Nur-Sultan. Potrivit videoclipului postat pe internet, câteva sute de oameni au participat la el. Totuşi, aşa cum a putut să se asigure corespondentul TASS, situaţia din capitală este momentan calmă, iar în zona în care se află reşedinţa preşedintelui şi principalele ministere nu sunt foarte mulţi oameni. Totodată, la faţa locului se află mai multe maşini de poliţie şi autobuze, iar maşini de patrulare trec periodic pe străzile acestei părţi a oraşului.

Pe fondul protestelor, utilizatorii au început să raporteze întreruperi pe reţelele de socializare. Potrivit presei locale, în Almaty, de exemplu, serviciile de mesagerie Telegram şi Whatsapp sunt blocate, iar internetul mobil nu funcţionează. După cum a menţionat compania „Beeline Kazakhstan”, în prezent există „restricţii privind furnizarea de servicii de internet mobil din motive independente de controlul companiei”. În acelaşi timp, potrivit unui corespondent TASS, în anumite părţi ale capitalei, internetul mobil şi comunicaţiile celulare „Beeline” funcţionează destul de stabil. S-au constatat întreruperi în transmiterea datelor mobile, în special, în zona străzii Valihanov din zona veche a oraşului, unde, conform videoclipurilor publicate pe internet, au existat mai devreme manifestanţi.

Un alt operator de telefonie mobilă, Kcell, a anunţat pe pagina sa de Twitter că, potrivit Legii comunicaţiilor, autorităţile competente ale republicii iau măsuri „de suspendare a funcţionării reţelelor şi a furnizării de servicii de comunicaţii în interesul asigurării combaterii terorismului. şi pentru asigurarea securităţii publice”.

Problemele regionale şi necesitatea dialogului

După cum a menţionat politologul kazah Daniyar Ashimbaev, redactor-şef al enciclopediei biografice „Who’s Who in Kazahstan”, situaţia din vestul ţării necesită o abordare serioasă pentru eliminarea problemelor acumulate. „Regiunea are nevoie de o muncă minuţioasă pentru o soluţie cuprinzătoare pentru problemele sale, şi nu de mitinguri şi satisfacerea imediată a tuturor dorinţelor”, a subliniat el.

Expertul consideră că totul s-a întâmplat din cauza omisiunilor în activitatea atât a autorităţilor de la diferite niveluri, cât şi a Comitetului pentru Reglementarea monopolurilor naturale şi a Agenţiei pentru Protecţia şi Dezvoltarea Concurenţei, care nu au elaborat mecanismul de stabilire a preţurilor.

În acelaşi timp, crede el, locuitorii regiunii au adesea cerinţe destul de iraţionale - angajare masivă în sectorul petrolului, echivalarea muncii şi salarizării lucrătorilor din servicii cu muncitorii din producţia principală, o amnistie în domeniul creditului sau o creştere bruscă a salariilor. După cum notează expertul, salariul mediu din regiune este unul dintre cele mai mari din ţară. „Protestanţii” „aduc imediat revendicări sociale la mitinguri, fără discuţii preliminare şi le combină din belşug cu lozinci politice”, a adăugat el.

Situaţia cere din partea autorităţilor kazahe nu doar o reacţie rapidă în domeniul administrativ, ci şi iniţierea unui dialog cu protestatarii, a spus Stanislav Pritchin, cercetător principal la Centrul de Studii Post-Sovietice de la IMEMO RAS. El a atras atenţia asupra faptului că protestatarii încep să propună sloganuri politice. "Acesta este un factor pe care autorităţile trebuie să-l oprească imediat. Nu degeaba a fost creată imediat o comisie, nu degeaba va avea loc o întâlnire [Tokayev cu guvernul], dar trebuie să se intre în dialog şi cu mulţimea, pentru că acum aceste proteste nu mai vizează doar reducerea preţurilor la gaze”, a spus expertul.

Informaţii de ultim moment arată că poliţia kazahă a reuşit să-i disperseze pe demonstranţii din Piaţa Revoluţiei din Almaty.