Cel puţin şapte persoane au fost executate în faţa familiilor, în Coreea de Nord, pentru că s-au uitat la clipuri K-Pop

Sub conducerea lui Kim Jong-un au avut loc cel puţin 23 de execuţii publice, se arată în raportului TJWG, care conţine detalii îngrozitoare, obţinute în urma interviurilor avute cu sute de dezertori nord-coreeni, potrivit The New York Times.

„Intervievaţii au afirmat că regulile privind execuţia publică cer ca membrii plutonului de execuţie să tragă în total nouă gloanţe în corpul persoanei condamnate”, se spune în raport. „Familiile condamnaţilor au fost adesea forţate să urmărească execuţiile”

„Execuţia a servit drept mesaj de avertizare din partea statului. Chiar şi atunci când a început să curgă lichid din creierul persoanei executate oamenii au fost obligaţi să stea la coadă şi să se uite la executat, acesta fiind un mesaj de avertizare”, a declarat o persoană care a asistat la o execuţie, potrivit Digi24.

Kim, care duce un război cultural şi a lansat o represiune împotriva influenţei străine, a spus despre curentul muzical K-Pop că este un „cancer vicios”. În decembrie anul trecut, guvernul nord-coreean a adoptat o lege prin care distribuirea producţiilor sud-coreeane, inclusiv muzică şi filme, este o infracţiune capitală. Luna trecută, Radio Free Asia a anunţat că în Coreea de Nord urma să fie executat un bărbat care vândut copii ale serialului Netflix „Squid Game”.