Cel mai bătrân mascul panda din lume în captivitate a murit la 35 de ani, echivalentul vârstei unui om de 105 ani

An An a murit la vârsta de 38 de ani FOTO news.ro

Oficialii de la Ocean Park spun că decizia a fost luată după ce An An a arătat ”semne constante de deteriorare” în ultimele săptămâni. An An, alături de partenera sa Jia Jia, au fost dăruiţi Hong Kong-ului de Guvernul central al Chinei în 1999.

Autorităţile din Ocean Park au spus că aportul de hrană al ursului panda a scăzut progresiv, până când a încetat să mai mănânce alimente solide şi să bea numai apă şi băuturi cu electroliţi.

Îngrijitorii au observat, de asemenea, că nivelul său de activitate a scăzut, iar perioadele de odihnă deveneau din ce în ce mai lungi. Oficialii parcului au decis în cele din urmă să eutanasieze ursul ”pentru a atenua disconfortul” ursului, au spus ei într-un comunicat de joi.

”An An ne-a oferit amintiri frumoase cu numeroase momente încântătoare. Inteligenţa şi vitalitatea lui ne vor lipsi foarte mult”, a declarat Paolo Pong, preşedintele Ocean Park Corporation.

Partenera sa a decedat în 2016

Grădina zoologică Ocean Park a fost criticată în trecut, în special din cauza spectacolelor sale live cu delfini – care au fost oprite ulterior, deşi unii activişti spun că nu a fost suficient.

”Decizia Ocean Park de a pune capăt spectacolelor cu delfini, dar de a păstra animalele în scop turistic este o oportunitate etică şi financiară ratată”, a declarat atunci Jason Baker, vicepreşedintele PETA.

Parcul continuă să păstreze o gamă largă de animale în captivitate, de la delfini la pinguini.

Născut în sălbăticie în Sichuan, An An a sosit cu partenera sa în Hong Kong în 1999, însă Jia Jia a murit în 2016, la vârsta de 38 de ani, devenind cea mai bătrână femelă panda în captivitate.

La grădina zoologică Ocean Park mai sunt încă două exemplare, respectiv Ying Ying şi Le Le.

Speranţa medie de viaţă a speciilor este sub 20 de ani în sălbăticie, dar pot trăi mai mult în captivitate.

China consideră panda drept o comoară naţională, dar i-a împrumutat altor ţări ca o modalitate de a lega prietenii politice pe tot globul.