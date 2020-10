VIDEO Marian Vanghelie, în emisiunea lui Denise Rifai: Dacă nu intram în politică, azi eram printre cei mai bogaţi oameni din România

Invitat în emisiunea lui Denise Rifai de la Kanal D, Marian Vanghelie a mărturisit că nu regretă că a ales să între în politică. Cu toate astea, spune el, dacă nu lua drumul politicii, astăzi s-ar fi aflat printre cei mai bogaţi oameni din România.

"Cred că dacă nu intram în politică, azi eram printre cei mai bogaţi oameni din România, în top 3. Nu îmi pare rău că am intrat în politică, am învăţat lucruri pe care nu le-aş fi ştiut dacă făceam doar business (…). Eu fac bani şi când dorm! Când dorm, oamenii muncesc pentru mine, am oameni foarte mulţi care mă respectă, care au încredere în mine (…). Nu am făcut bani din politică, ci am făcut bani şi pe perioada cât am fost politician”, a spus Vanghelie.

"Eu nu sunt angajat ca să câştig pe lună. Eu când câştig, câştig, când nu, nu. Câstigi bani pe lună când ai un salariu... Nu am o problemă cu grija zilei de mâine, dar nici nu am reşedinţe de 5.000 de mp. Stau într-o casă normală, în care trebuie să fie un politician cu familia lui. Ştiu să fac business, dar nu fac o fală din asta. Pe mine nu m-aţi văzut prin discoteci, prin cluburi. Îmi doresc altceva de la viaţă. Ştiu ce este frumos, să mă respect, ştiu unde să mă duc în locurile civilizate ale acestei lumi, dar cu o anumită decenţă. Eu nu vreau să mă pozez pe unde mă duc. La mine nu o să vedeţi pe Facebook poze de unde mă duc”, a adăugat el, notează Click!

Fostul primar a vorbit marţi seară şi despre celebrele sale “vanghelioane”: "Munceam trei luni de zile, te chinui ca să strângi bani pentru că nu aveai voie să foloseşti bani de la Primărie pentru tot ceea ce însemna aceste vanghelioane (…) Nu toată lumea îşi permite să plece la Paris sau Londra, gândiţi-vă că puteam să fiu plecat oriunde în lume, dar eu stăteam să muncesc trei luni de zile. Nu am spălat niciun ban. Dacă deveneam din nou primar, făceam din nou <vanghelioanele>”, a spus politicianul.

Marian Vanghelie a mărturisit şi care a fost motivul divorţului de prima soţie.

"Mi-am respectat şi iubit prima soţie, a fost o perioadă frumoasă. Din păcate nu am reuşit să îi ofer, poate, tot ceea ce îi trebuia, din cauza programului meu, când am început entuziasmat să fac politică. Programul era de dimineaţă până noaptea. În momentul în care am început relaţia cu Oana (n.r. – Oana Mizil), nu mai aveam o relaţie cu soţia mea. (…) Sunt un om care ştie să îşi asume ceea ce vrea. Sunt bărbat, am curaj, nu îmi este frică decât de Dumnezeu”, a mai declarat acesta în cadrul emisiunii “40 de întrebări cu Denise Rifai”.