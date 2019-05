Ultimul sezon al serialului „Orange Is the New Black”, lansat în iulie

Distribuţia primului sezon al serialului „Orange is the new black“

Serialul creat de Jenji Kohan, o dramă-comedie a cărei acţiune se petrece într-o închisoare, a abordat, timp de şase sezoane, unele dintre cele mai relevante poveşti din zilele noastre.Personajul principal al serialului este Piper Chapman, jucat de Taylor Schilling, iar din distribuţie mai fac parte Laura Prepon, Kate Mulgrew şi Uzo Aduba.În ultimul sezon, Piper se confruntă cu viaţa în libertate, în timp ce viaţa din Max, la fel de coruptă şi nedreaptă ca întotdeauna, continuă fără ea. Prietenia dintre Taystee şi Cindy se află în balanţă, Gloria şi ajutoarele ei de la bucătărie se confruntă cu adevărul crud al obsesiei pentru profit, în timp ce restul personajelor aleargă după droguri sau idealuri şi se confruntă cu realitatea locului lor în lume.„Orange Is the New Black”, inspirat de cartea de memorii omonimă a lui Piper Kerman, a fost lansat în 2013 şi s-a bucurat de aprecierea criticilor. În plus, este unul dintre cele mai urmărite seriale Netflix.Serialul a fost de 16 ori nominalizat la Emmy, între care şi Laverne Cox, prima persoană transgender nominalizată la prestigioasele premii, şi a câştigat 12 trofee cu primul sezon. După acesta, serialul a mai primit trei premii.

