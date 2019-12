Telekom scoate din grilă canalele Discovery, inclusiv Eurosport. Ce posturi le vor înlocui

Operatorul de cablu Telekom România, cu peste 1,35 de milioane de abonaţi, a anunţat că vor exista schimbări majore în grila de programe.







Astfel, începând de anul viitor din pachete vor fi eliminate, în versiunile SD şi HD, posturile Animal Planet, Animal Planet HD, Discovery Channel, Discovery Science, Discovery Science HD, Discovery Showcase HD, Eurosport HD, Eurosport 1, Eurosport 2, Eurosport 2 HD, Eurosport 360 HD, Viasat HD, DTX HD, ID Xtra, ID Xtra HD, TLC, Travel Channel HD, Food Network şi Food Network HD.





În schimb, de pe 27 decembrie, noile grile vor include canalele de documentare National Geographic (National Geographic SD şi HD, National Geographic Wild SD şi HD şi National Geographic People), Docubox, Viasat HD (Viasat Explore HD, Viasat Nature HD, Viasat History HD), canalul de lifestyle Travel XP, canalele de sport Fight Box, Look Sport 2 şi Look Sport 3, canalul de ştiri Euronews şi canalul de filme şi seriale Timeless Drama Channel (TDC). Canalul National Geographic People va fi disponibil din februarie 2020.





„Noile grile TV le vor oferi iubitorilor de sport oportunitatea de a urmări cele mai relevante competiţii sportive pentru români, disponibile pe canalele Telekom Sport: UEFA Champions League, UEFA Europa League, LaLiga, Bundesliga, Serie A, Liga 1, Liga 2 şi Cupa României, NBA, Rugby 6 Nations, Liga Campionilor EHF Feminin & Masculin, Campionatele Mondiale de Handbal Feminin & Masculin şi Campionatele Europene de Handbal Feminin & Masculin, plus Cupele de Fotbal ale Germaniei şi Franţei. Iubitorii de sport vor putea, de asemenea, să aleagă din competiţii de top precum League 1, LaLiga, Bundesliga, dar şi Cincinnati Tennis Open, care vor fi difuzate pe Look Sport 2 şi Look Sport 3, canale disponibile acum şi la Telekom. Seria de canale de sport este completată de canalul FightBox“, a anunţat operatorul de cablu.







Telekom România a pus schimbarea pe seama unui feedback venit de la clienţi în urma unui sondaj de opinie. Studiul a arătat că 73% dintre clienţii intervievaţi ar dori să urmărească filme şi seriale celebre, 71% ar fi interesaţi să vizioneze conţinut nou, iar 65% dintre respondenţi ar prefera să urmărească documentare internaţionale premiate.





Pe de altă parte, reprezentanţii Discovery au transmis un comunicat în care au precizat că în ultimele luni au depus eforturi pentru a ajunge la o înţelegere cu Telekom România, însă operatorul a refuzat.

„Rămânem deschişi negocierilor de bună credinţă cu Telekom, pentru a le readuce fanilor canalele şi emisiunile preferate şi îi sfătuim pe aceştia să contacteze operatorul pentru a le solicita; între timp, canalele noastre rămân disponibile la toţi ceilalţi operatori“, se arată în comunicatul Discovery.





„Către toţi fanii noştri, abonaţi în reţelele Telekom şi Nextgen: Ne pare rău să vă informăm că, începând cu 1 ianuarie, Premier League, cel mai tare campionat din lume, nu mai este disponibil în reţelele voastre. În ciuda eforturilor noastre pentru a încheia un nou acord cu Telekom, operatorul a refuzat o nouă înţelegere. Astfel, din nefericire, Arsenal-Manchester United, dar şi celelalte meciuri din Premier League de anul viitor, nu vor mai putea fi urmărite de voi. Pentru a continua să aveţi acces la conţinutul nostru, vă sfătuim să contactaţi operatorul Telekom prin Call Center la 021.404.1234 / 0766.12.1234 sau pe canalele lor oficiale de comunicare online“, a fost transmis şi pe pagina de Facebook Eurosport.





Printre competiţiile importante pe care Eurosport le difuzează se numără şi FA Cup, cele patru turnee de Grand Slam, turul ATP şi Jocurile Olimpice de Vară.