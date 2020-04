Show-ul „Românii au talent“, amendă uriaşă de la CNA pentru comentariile obscene făcute de Florin Călinescu: „Ar trebui să-şi controleze limbajul“

Comentariile lui Florin Călinescu din emisiunea „Românii au talent“ au fost sancţionate de CNA. Forul a amendat postul Pro TV cu o amendă uriaşă, de 25.000 de lei, scrie Pagina de Media.

Sancţiunea a venit ca urmare a discuţiilor cu tentă sexuală sau obscene din show-ul de talente făcute de Florin Călinescu, membru al juriului. Motivul penalizării a fost, în principal, legat de protecţia minorilor.

„Astfel de discuţii pot fi, poate, aşteptate la «iUmor» (Antena 1), dar la «Românii au talent», care e emisiunea cu cea mai mare audienţă în rândurile copiilor, părinţii îşi lasă copilul pentru că nu se aşteptă să se audă astfel de discuţii“ a spus Radu Herjeu, cel care a propus amenda.

„Cred că ar trebui să-şi controleze limbajul Florin Călinescu“, a spus şi Dorina Rusu, membru CNA.

În aceeaşi amendă a intrat şi o ştire de la Jurnalul din Sport al Pro TV, unde era prezentat cazul unui fost sportiv care îşi ucisese familia. „Un fost jucător de rugby le-a dat foc celor 3 copii, înainte să-şi pună capăt zilelor”, după cum arată o mostră din ştirea celor de la Pro TV.

Ce comentarii făcute de Florin Călinescu la „Românii au talent“ au atras amenda:

- Pavel, sa-ţi dau un exemplar din cartea mea, Cum s-o bagi din prima. (după ce Pavel Bartoş a ratat o aruncare la coşul de baschet);

- Am iniţiat o partidă de sex la ora trei şi zece şi când mi s-a părut că mi-am făcut datoria era două şi un sfert. (membrii juriului râd)

- În mintea mea, m-am uitat la ea, părea moartă, zic, ce dracu! Se pare că, na, ai prestat ceva, cât de cât şi afli că nici nu ai început. Oricum am exagerat anul ăsta, am (bip) odată, trebuie să o mai răresc.

De asemenea, a mai fost şi o discuţie între juraţi:

Mihai Petre: Iar am un sentiment ciudat.

Andra: Dar ce-i cu sentimentele astea?

Mihai Petre: Nu ştiu, am senzaţia că o să se întâmple ceva grandios.

Florin Călinescu: Mi se scoală mie…

(...)

Mihai Petre: Mamă, deci, parcă acum am terminat filmarea. Aşa mă simt.

Florin Călinescu: Ai făcut sex azi noapte?

Mihai Petre: Azi noapte, nu. De ce?

Florin Călinescu: Azi dimineaţă?

Mihai Petre: Nu, de ce?

Florin Călinescu: Nu înţeleg, la vârsta ta ce ai de eşti aşa obosit?

Mihai Petre: Nici eu.

Florin Călinescu: Cum?

Mihai Petre: Nici eu. Am dormit prost, nu ştiu.

Sau o discuţie pe care juriul a avut-o cu un concurent, într-o ediţie de la finalul lui februarie:

Florin Călinescu: Eşti căsătorit?

Mureşan Grigore: Nu, îs tot vergin! Îs singur!

Andra: E vergin, mă!

Mureşan Grigore: Îs vergin, domnul Florin!

Florin Călinescu: Eu am înţeles că eşti vecin! Eşti virgin?

Mureşan Grigore: Da, sunt vergin. N-am făcut sex niciodată.

Florin Călinescu: Deci, ce n-ai făcut niciodată?

Mureşan Grigore: Sex. Nu am avut noroc în viaţă de o fată ca să …

Florin Călinescu: A, deci prin sex, înţelegi sex cu o fată, da?

Mureşan Grigore: Da. Mi-o propus şi băieţi, dar i-am refuzat!

(...)

Florin Călinescu: Şi ce filme îţi place să vezi la televizor?

Mureşan Grigore: Filme din alea cu fete frumoase, de alea mai sexy puţin.

Florin Călinescu: Adică …

Mureşan Grigore: Nu chiar de alea prosteşti, că nu îmi prea plac alea prosteşti, îmi plac alea mai pe sărutate, pe mângâieri, pe îmbrăţişări, pe …

Florin Călinescu: Mai romantice!

Mureşan Grigore: Da. Porno nu prea mă uit pentru că când mă uit la porno mi se face …

Smiley: N-ai cum, n-ai cum!

Florin Călinescu: Şi cum rezolvi? Şi cum rezolvi?

Mureşan Grigore: Cu mâna!

Florin Călinescu: Super! Deci în cinstea tuturor băieţilor care am făcut armata, Grigore, ai un sincer şi sănătos bravo de la noi. Ce vrei să ne prezinţi în seara asta?

Cum s-a apărat Pro TV în cele două cazuri:

În ceea ce priveşte limbajul, lucrurile au fost ţinute sub control, a declarat reprezentantul Pro TV în şedinţa CNA: „Este o ştire ca majoritatea ştirilor care se difuzează pe TV şi are avertizările necesare pe ecran (ştirea din Jurnalul de sport). Legat de Românii au talent şi în ceea ce priveşte limbajul lucrurile au fost ţinute sub control.”