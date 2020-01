Serialul „The Witcher“ va deveni film de animaţie

„Este o zi mare pentru universul Witcher. Păstrez secretul de mai mult de un an“, a scris ea, redistribuind un mesaj de pe un cont Netflix.

„Zvonurile sunt adevărate, o nouă poveste cu Witcher este în lucru! Filmul de animaţie «The Witcher: Nightmare of the Wolf» (...). La conducere va fi producătorul executiv Lauren Hissrich, scenarist - Beau DeMayo, alături de studioul Mir căruia îi datorăm «Legend of Korra»“, potrivit Netflix.

