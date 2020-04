Program special de Paşte la Pro TV: Slujba de Înviere transmisă live şi filme cu poveşti emoţionante

„Anul acesta, chiar dacă vom sărbători Paştele diferit, putem primi lumina în suflet. Chiar dacă am ezitat uneori, ne-am îndoit uneori, fiecare obstacol ne-a făcut să vrem mai mult. Să dăruim mai mult, să iubim mai mult, să fim mai buni cu noi şi cu cei din jur. Speranţa este cea mai mare minune a lumii. Trebuie să zâmbim, pentru că în noi stă puterea să trecem peste orice. Oricât de departe am fi unii de ceilalţi, oricât de greu ne-ar fi, oamenii sunt lumina la Pro TV“, spun reprezentanţii postului.





Pro TV a pregătit un program special de Paşte:

Vineri, 17 aprilie

De la 10.30, Adela, Cove şi Viviana revin cu toţii în platou şi sărbătoresc Paştele într-o ediţie specială „Vorbeşte lumea“. Cei trei le vor vorbi tuturor celor care #stauacasă despre faptele bune pe care le putem face, despre credinţă şi Dumnezeu, despre puterea de a trece peste greutăţi şi despre planuri pentru noi începuturi: Părintele Vasile Ioana va vorbi despre sărbătoare, semnificaţii, sentimente, hairstylist-ul Sorin Stratulat ne va învăţa cum să ne coafăm acasă pentru masa de Paşte, iar multe celebrităţi ne vor primi, prin Skype, în casele lor şi vor povesti cum îşi petrec sărbătorile anul acesta.

De la 20.30, emisiunea „Românii au talent“ va demonstra, încă o dată, că oamenii sunt cei care au puterea să ne emoţioneze, distreze, relaxeze şi să ne impresioneze.

Sâmbătă, 18 aprilie

De la 23.50, Alex Dima aduce Slujba de Înviere în direct de la Catedrala Patriarhală. „Haideţi să vedem şi jumătatea plină a paharului. În izolare avem mai mult timp pentru a ne împăca, în primul rând, cu noi şi mai apoi cu cei de lângă noi, timp pentru suflet. Haideţi să fim noi lumina, să fim un strop mai buni, să ajutăm, să dăruim, să ne gândim şi rugăm pentru cei care luptă. Pe patul spitalului sau în halat. Şi să fim responsabili“, spune Alex Dima.

În zilele de Paşte, pe 19 aprilie şi 20 aprilie, Pro TV aduce în casele tuturor românilor filme cu poveşti emoţionante, pline de empatie, sentimente şi gânduri bune: „Miracole din Paradis“ (duminică, 14.00), „Titanic“ (duminică, 20.00), „Tăcere“ (duminică, 23.30), „Scrisorile Maicii Tereza“ (luni, 08.30), „Minunea“ (luni, 16.00).