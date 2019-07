Pro TV va difuza un nou serial, despre şcoală. Andi Vasluianu va avea rolul principal

„Profu'“ este o comedie dramatică adaptată după serialul „Der Lehrer“, difuzat în Germania şi Ungaria, sub licenţa Sony.

Serialul prezintă un profesor nonconformist care depăşeşte rutina de predare şi îşi pune astfel amprenta pe educaţia elevilor lui dintr-o clasă cu probleme. Provocările cu care aceştia se confruntă sunt reprezentate de problemele întregii generaţii de adolescenţi din zilele noastre, iar „Profu'“ le va aborda într-o manieră comică.

În timp ce toţi ceilalţi profesori şi-au pierdut speranţa că cineva ar putea îmbunătăţi performanţa elevilor dintr-o anumită clasă, personajul Mihai Iacob (Mişu), un profesor de fizică, chimie şi sport acceptă provocarea. Prin metode neconvenţionale, el va încerca să-i apropie pe liceeni de studiu, dar le va fi şi sprijin în problemele cu care aceştia se confruntă cel mai des: dependenţa de substanţe interzise, bullying, discriminare sau sarcini nedorite.

Rebel şi carismatic, Mişu e ca un magnet pentru elevii cu probleme. Prin metode mai puţin ortodoxe de predare şi rezolvare a problemelor, „Profu'“ reuşeşte să depăşească toate situaţiile ciudate la care e expus. Mai mult, această abordare câştigă inimile elevilor pe care-i îndrumă.

Mişu nu este doar un simplu observator şi consultant în dramele celorlalţi, ci îşi trăieşte şi propria pasiune atunci când Ana Casian, un nou profesor în liceu, intră sub radarul său. Întreaga existenţă a lui Mişu va fi dată peste cap, deoarece relaţia lor evoluează cu viteza luminii, de la iubire până la ură şi invers.

Rolul profului va fi interpretat de actorul Andi Vasluianu. „Ce m-a atras la proiectul acesta a fost exact chestia asta educaţională: pe lângă umor, mulţi puştani se vor regăsi în problemele pe care le vom atinge, se vor oglindi în ceea ce se întâmplă în serial, pentru că «Profu’» încearcă să-i ajute chiar şi în afara şcolii. Asta mi se pare extrem de atractiv! Cei care vor urmări «Profu’» vor putea spune: «Mi s-a întâmplat şi mie şi a fost un profesor care a fost alături de mine în treaba aia!». Fiecare dintre noi are un profesor care i-a rămas în suflet pentru că s-a implicat mai mult. La filmări, am stat cu puştii din cast şi am înţeles cât de frumoşi sunt, ce visuri, ce căutări au şi-mi imaginam cum ar fi să fiu profesorul lor pe bune, nu doar în serial. Sunt sigur că aş învăţa mai mult eu de la ei decât ei de la mine“, a spus Andi Vasluianu.

Aida Economu o va interpreta pe Ana Casian. „Este pentru prima dată când joc rolul unei femei «responsabile» într-un serial de televiziune. O tânără profesoară de Limba Română, cu mult şarm şi umor, crescută şi educată într-un mediu burghez, aterizează la catedra unui liceu industrial. Pe lângă tot felul de probleme pe care le întâmpină cu elevii şi sistemul, principala ei «problemă» devine Mişu, profu` rebel şi bărbatul fermecător care reuşeşte să o scoată din zona de confort. Este un rol distractiv, dar serios şi sunt foarte fericită să fac parte din această producţie“, a spus Aida Economu.

