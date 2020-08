Premiile BAFTA TV. Cei mai buni actori şi cele mai bune seriale. Lista completă a câştigătorilor

Actriţa în vârstă de 84 de ani, care a fost nominalizată la Bafta în 1974, a spus că este „absolut uimită“.

Serialul produs de Sky Atlantic „Chernobyl“, cu Jared Harris, a câştigat premiul la categoria Cea mai bună miniserie şi Cel mai bun actor în rol principal. Premiile au fost acceptate online.

Gazda Richard Ayoade a vorbit în deschidere despre circumstanţele neobişnuite în care s-a desfăşurat evenimentul. „Este trist că o pandemie a forţat parametrii de bază ai spaţiului personal“, a glumit el.

Prezentarea sa a fost urmată de cântecul satiric al lui Tim Minchin despre impactul pandemiei în film, televiziune şi industriile de spectacol, scrie news.ro.

Primul premiu al serii a fost obţinut de Mo Gillian pentru Cea mai bună performanţă în divertisment. El a fost recompensat pentru The Lateish Show de la Channel 4.

Phoebe Waller-Bridge a pierdut în faţa colegei Sian Clifford la categoria Cea mai bună performanţă feminină într-un program de comedie.

Jamie Demetriou, care a apărut în prima serie „Fleabag“, a luat premiul pentru Cea mai bună performanţă masculină într-un program de comedie pentru rolul din „Stath Lets Flats“.

„Stath Lets Flats“ a fost recompensat cu premiul pentru Cel mai bun scenariu comedie, învingând „Fleabag“, „Catastrophe“ şi „Derry Girls“.

Lista câştigătorilor BAFTA TV

Leading actress - Glenda Jackson, „Elizabeth Is Missing“ - BBC One

Leading actor - Jared Harris, „Chernobyl“ - Sky Atlantic

Supporting actress - Naomi Ackie, „The End of the F***ing World“ - Channel 4

Supporting actor - Will Sharpe, „Giri/Haji“ - BBC Two

Entertainment performance - Mo Gilligan, „The Lateish Show with Mo Gilligan“ - Channel 4

Male performance in a comedy programme - Jamie Demetriou, „Stath Lets Flats“ - Channel 4

Female performance in a comedy programme - Sian Clifford, „Fleabag“ - BBC Three

Drama series - „The End of the F***Ing World“ - Channel 4

Single drama - „The Left Behind“ - BBC Three

Mini-series - „Chernobyl“ - Sky Atlantic

Soap and continuing drama - „Emmerdale“ - ITV

International - „When They See Us“ - Netflix

Entertainment programme - „Strictly Come Dancing“ - BBC One

Comedy entertainment programme - „Taskmaster“ - Dave

Scripted comedy - „Stath Lets Flats“ - Channel 4

Features - „The Misadventures of Romesh Ranganathan“- BBC Two

Must-see moment - „Gavin and Stacey“, Nessa proposes to Smithy - BBC One

Current affairs - „Growing Up Poor: Britain's Breadline Kids (Dispatches)“ - Channel 4

Single documentary - „Last Survivors“ - BBC Two