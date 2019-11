PARODIE Dezbaterea Dăncilă-Iohannis de la Starea Naţiei: Nu stau toată ziua pe capul românilor. Acum plec în vacanţă şi până la anu' nu mă mai vedeţi

Pentru prima dată în 30 de ani românii nu au avut parte de o dezbatere electorală între candidaţii care au pretenţia de a fi aleşi pentru a conduce ţara pentru următorii cinci ani.

În acest context, echipa emisiunii „Starea Naţiei“ şi-a imaginat cu umor cum ar fi arătat o discuţie cu Viorica Dăncilă şi Klaus Iohannis, candidaţii la alegerile prezidenţiale dintre care cetăţenii au de ales duminică, 24 noiembrie.

Dragoş Pătraru a fost moderatorul pus la grea încercare de către cei doi, roluri interpretate de actriţa Nuami Dinescu şi de Florin Constantin, membru al grupului Distractis.

„Bună seara, dragi români. Urmează o dezbatere foarte importantă pentru viitorul României. Mă rog, măcar să stabilim dacă mai are un viitor. Aş numi această dezbatere astfel: cine a tras în noi turu' unu, turu' doi. Nu de alta, dar am fost bombardaţi numai cu prostii în aceste săptămâni, cu ştiri false, cu manipulări, cu intoxicări. Nicio idee, niciun argument. Nimic!“, a precizat Pătraru în deschiderea emisiunii de la Prima TV.

În scenetă au fost speculate intens gafele şi problemele prin care cei doi politicieni care candidează la preşedinţia României s-au remarcat de-a lungul timpului: Viorica Dăncilă şi-a făcut intrarea în platou pe o variantă „stâlcită“ a piesei „Without You“, trimitere la faptul că fostul premier nu stăpâneşte limba engleză, în timp ce Klaus Iohannis a păşit în studio pe acordurile şlagărului „Căsuţa noastră“, aluzie la cele şase imobile pe care actualul preşedinte şi soţia sa le deţin în Sibiu.

Viorica Dăncilă a repetat obsesiv că este „o femeie, o mamă şi o patrioată“, că Iohannis a blocat Guvernul, iar PSD a mărit pensiile şi salariile. Totodată, ea a dezvăluit şi cât a costat ceasul de lux primit de la soţul ei, după ce moderatorul i-a spus: „Într-o ţară aşa săracă oamenii vor să ştie cât a costat acel ceas. Ne mai bucurăm şi noi când bogaţii cheltuiesc bani pe prostii. Limbile lui Codrin Ştefănescu dacă le avea şi tot nu costa peste 10.000 de euro, mă gândesc“. „Aveţi cuvântul meu de mamă, de femeie patrioată că a fost 35.000 de euro, 35 adică, pentru că 0 nu contează“, a fost răspunsul candidatei.

Pe de altă parte, Iohannis a elucidat misterul căştilor din urechi, celebrul fake-news răspândit de primarul general al Capitalei, Gabriela Firea. „Nu sunt căşti pentru răspunsuri, le port că mă trage curentul. Am vrut să-mi iau căciula, dar mi-a spus Carmen că nu se cade. Sunt sensibil la urechi, nu suport gălăgia, de fapt, nu suport niciun sunet. Singurul sunet pe care îl accept e cel pe care îl face Guvernul PSD când cade. Ha-ha-ha!“.

A fost ironizată şi decizia preşedintelui de a organiza o dezbatere la care au fost invitaţi doar anumiţi jurnalişti care au primit dreptul de a pune întrebări, în timp ce alţii au fost chemaţi doar ca figuraţie, fără a putea să-l chestioneze. „Eu nu fac nicio dezbatere. Eu sunt preşedintele ţării, tu eşti un jurnalist şi unul care nu-mi place. Discut cu cineva de nivelul meu, dacă discut“, a spus Iohannis la „Starea Naţiei“.

Cât despre faptul că este acuzat că îşi ia prea multe concedii, preşedintele a mărturisit: „Abia am venit şi eu de cinci ani la Bucureşti şi miticii deja încearcă să mă facă din vorbe. Să ştiţi că multe nu sunt vacanţe, sunt vizite de lucru. Eu chiar muncesc foarte mult când merg în Tenerife sau în Miami. Eu trebuie să vorbesc şi pentru mine vorbitul este muncă. Muncesc de dimineaţă până seara, dar voi repede, a plecat în vacanţă mutul să stea degeaba. Apăr ţara de PSD-işti. Programul meu prezidenţial e aşa: mă trezesc la ora 8.00 şi până la ora 09.00 mă relaxez. Îmi fac şi o mică analiză, ce am făcut bine, ce am făcut mai puţin bine. Asta înseamnă lucrul bine făcut, nu ştiţi dvs.“.

Întrebat care este cea mai mare realizare a primului său mandat în fruntea României, Iohannis a răspuns senin: „Cea mai mare realizare a primului meu mandat este al doilea mandat pe care îl voi câştiga acum. Această realizare le foloseşte românilor pentru că au viaţă uşoară cu mine, îi las în pace, nu stau toată ziua pe capul lor. De exemplu, o să plec acum în vacanţă şi până la anu' în septembrie nu mă mai vedeţi“.