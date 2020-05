Motivul pentru care Sorina Matei a fost  concediată de B1 TV. Ce explicaţii a dat acţionarul postului

Jurnalista Sorina Matei a anunţat pe contul personal de Facebook că B1 TV i-a reziliat contractul fără nicio notificare în prealabil, după ce televiziunea a aplicat pentru ajutorul Guvernului în programul IMM Invest. În aceeaşi situaţie se află şi colegui ei, realizatorul Andrei Bădin.

„Decizia are legătură doar cu audienţele slabe ale emisiunii şi cu o orientare pro-rusă legată de criza de coronavirus, orientare tot mai evidentă în ultima perioadă. Linia pe care mergea nu corespundea nici realităţii, nici punctului nostru de vedere. De aceea, am renunţat la colaborare, pentru că era o colaborare, Sorina Matei nu era angajată a postului“, a spus Oancea, potrivit sursei citate.

Legat de contextul deciziilor luate de Guvern, invocate de Sorina Matei, Oancea a explicat: „Programul de sprijinire a presei nu este pentru B1 TV, este pentru toată presa, iar B1 nu va avea mari beneficii din acest program, aşa cum este el conceput acum. În ceea ce priveşte programul pentru IMM-uri, nu este o finanţare a Guvernului, ci o finanţare bancară la care pot participa toate companiile care reuşesc să convingă o bancă de faptul că pot fi finanţate. După răspunsul băncii, statul acordă eventual garanţii. Nu este nicio legătură cu aceste aspecte.“ Sorina Matei îl contrazice pe acţionarul B1 TV

Pe de altă parte, Sorina Matei l-a contrazis pe acţionarul postului, după declaraţiile făcute. Într-o postare pe pagina persoanlă de Facebook, jurnalista a scris:

„După 6 zile în care a ţinut totul secret, netransparent, reziliând contractele prin intermediar, fără explicaţii, prin mail, ca «bărbaţii», spune că nu e nicio legătură între fondurile garantate de guvern la care a aplicat exact în ziua când au dispărut emisiunile, este doar o coincidenţă. Însă datele factuale sunt mai puternice decât orice. La 13.07, Oancea a aplicat prin IMM invest, la 20.11 a sunat cerberul să anunţe rezilierea. În aceeaşi zi de marţi, luni emsiunile fiind în program“.

Ea a continuat prin a explica că Sorin Oancea a fost cel care a trecut-o pe drepturi de autor, fiind în prealabil angajată cu carte de muncă: „ Bineînţeles că eram angajată la B1. Din ianuarie 2018. Numai că domnul Oancea în ianuarie 2020 s-a trezit pe nepusă masă să zică că are probleme cu o firmă, pe care aveam cartea de muncă, că vrea să închidă firma/pe care nu cred că a închis-o, şi că să accept să treacă totul pe drepturi de autor că nu mă va afecta asta. Am acceptat, a făcut actele, apoi s-a trezit că le-a greşit, a scris în acte 4 emisiuni pe săptămână în loc de 4 emisiuni pe lună, apoi le-a rupt, le-a înlocuit, singurul lucru pe care eu l-am dorit fiind să-mi plătească toate emisiunile, munca mea. Că uneori sunt 4 vineri ale lunii, alteori 5. Cu greu, a acceptat, după ce a schimbat actele greşite de el şi cerberii lui inteligenţi. Tot în ianuarie contractul fiind prelungit cu 1 an. Până în ianuarie 2021“.

Sorina Matei a vorbit şi despre „audienţele slabe“ invocate de acţionar şi a explicat cum şi-a abordat anchetele şi emisiunile de la B1 TV:

„Cu Rusia, China, Coreea de Nord şi Salvaţi Copii. Este de râsul curcilor. În aprilie 2020, la începutul pandemiei, Oancea dădea mesaje în timpul emisiunii că măsura el graniţa Rusiei cu China şi spunea că „s-ar putea spune că şi dictacturile sunt bune la ceva”, mesaj la care nu i-a răspuns nimeni, şi în mai 2020, dădea mesaje înainte de emisiune că dacă nu dau de scandalul intern de la Realitatea în emisiune, înseamnă că nu mă lasă Rusia şi China sau ceva. I-am oferit datele de pe Worldometers cu testarea după care n-a mai zis nimic. Factualul este factual. Doar Oancea a ajuns de râsul copiilor de grădiniţă să citească Sputnik.

Obesiile lui Oancea cu Guşă şi Păcuraru n-am cum să i le rezolv. Eu am făcut anchetele şi pe Realitatea, Guşă, Păcuraru, Moncea, dar n-am obsesii cu nimeni. Asta în timp ce nimeni de la B1 nu putea să facă nimic pe scandalul Realitatea pentru că erau „vulnerabili” şi apar prin interceptări, Loteria and so on.

Prostiile lui Oancea cu China şi Rusia sunt hrănite şi de un tip Roco, şeful de la site, care şi ăla începuse să dea mesaje în timpul emisiunii cu 2 săptămâni înainte. Cum eu n-am nicio treabă nici cu siteul B1, nici cu nimeni, când am văzut că efectiv bate câmpii, i-am zis că prejudecăţile şi propaganda oamenilor lipsiţi de informaţii elementare nu mă interesează. Şi l-am blocat să nu mă mai asasineze cu mesaje în timpul emisiunii (...).

Cu audienţele, iar o minciună a lui Oancea. Joi a dat prin Obae, prietenul lui, că bagă un documentar în locul emisiunii de vineri, bineînţeles, fără să spună că a rezilitat 2 emisiuni care existau luni, pe documentarele PBS/Frontline ale USA luând ideea de la mine, că eu urmăresc PBS/Frontline de mai bine de 10 ani. Datele factuale arată că audienţele de vineri, de când scos emisiunea Actualitatea Românească, şi a băgat PBS au fost mai mici decât acum 2 săptămâni când era emisiunea. (...)“

Istoria Sorinei Matei cu postul B1 TV